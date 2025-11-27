Video registró la impactante la actividad del volcán Puracé que se ha mantenido activo en estos días en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín extraordinario tras registrar un incremento en la actividad del sistema volcánico de Los Coconucos, ubicado en el oriente del Cauca. Aunque la entidad mantiene la alerta amarilla, llamó la atención sobre las variaciones recientes del volcán Puracé, que durante la última semana ha mostrado un comportamiento anómalo dentro de los parámetros permitidos para este nivel de alerta.

Según el SGC, en los últimos días se detectaron cambios significativos en los tremores volcánicos y un aumento en las emisiones de gases, fenómenos que, aunque habituales en un volcán activo bajo alerta amarilla, alcanzaron niveles que ameritaron la difusión del boletín. De acuerdo con la entidad, la columna de vapor emitida por el Puracé llegó a una altura aproximada de 1.600 metros, una cifra superior a la observada en jornadas anteriores.

Boletín extraordinario por variaciones en el volcán Puracé genera atención en el Cauca

El vulcanólogo Cristian Santacaloma, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, explicó que persisten los procesos de desgasificación y la aparición de señales sísmicas asociadas a tremor y eventos LP. Durante algunos momentos del 25 de noviembre se registraron incluso emisiones de ceniza muy fina, en cantidades pequeñas. Una de estas emisiones, ocurrida a las 5:35 p.m., se dispersó hacia el noroccidente y generó una ligera caída de material en la vereda Cristales, donde habitantes confirmaron la presencia de ceniza.

Ante este comportamiento, el SGC recomendó evitar cualquier acercamiento a la zona alta del volcán y a la cadena volcánica de Los Coconucos. La entidad reiteró que, aunque la actividad ha aumentado, todo se mantiene dentro de los parámetros propios de la alerta amarilla, en la cual pueden presentarse emisiones, sismos y otros fenómenos superficiales propios de un volcán activo. Las autoridades hicieron un llamado a atender únicamente las fuentes oficiales y mantenerse atentos ante cualquier cambio.

El profesor Carlos Alberto Vargas, experto del Grupo de Investigación Geofísica de la Universidad Nacional, explicó que el Puracé es un estratovolcán con una historia de actividad continua durante siglos. Señaló que esta variabilidad reciente forma parte del comportamiento natural del complejo volcánico Los Coconucos y destacó que existe un robusto sistema de monitoreo estatal que permite informar oportunamente a la población y activar protocolos si fuese necesario.

Finalmente, Vargas recordó que la alerta amarilla volcánica indica actividad interna y superficial —como sismos, fumarolas y emisión de gases—, sin implicar una fase eruptiva. Solo cuando se identifican señales claras de erupción se activa la alerta roja, lo que por ahora no ocurre en el Puracé.