Autoridades revelan autopsia de Emiliana Castrillón y confirman que murió por asfixia mecánica, apuntan al exnovio como sospechoso

El misterio alrededor de la muerte de Emiliana Castrillón, de 19 años, avanza tras los recientes hallazgos que dan un giro doloroso al caso. Autoridades en Antioquia confirmaron que el cuerpo de la joven presenta heridas y que su deceso habría sido causado por asfixia mecánica, lo que apunta a un presunto feminicidio.

Emiliana desapareció el 1 de noviembre en el municipio de Venecia, en el suroeste antioqueño. Su ausencia activó de inmediato un operativo de búsqueda por parte de la Policía y organismos de socorro. Días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en una quebrada del corregimiento de Bolombolo, específicamente en la zona rural conocida como El Bazal.

Caso Emiliana Castrillón: heridas y ahorcamiento encendieron las alarmas por feminicidio en Antioquia

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía de Antioquia, entregó un balance preliminar de la investigación. Aseguró que la víctima presenta signos consistentes con una muerte por ahorcamiento y que las heridas halladas en su cuerpo podrían reforzar la hipótesis de un asesinato intencional. “Sabemos que tiene algunas heridas, lo que presenta también tema de asfixia mecánica”, afirmó el oficial, aunque aclaró que aún se está a la espera de los resultados definitivos de Medicina Legal para confirmar la causa exacta del fallecimiento.

Las autoridades tienen en la mira a la expareja sentimental de Emiliana, quien sería la última persona que estuvo con ella en Venecia antes de su desaparición. Para reconstruir sus pasos, se analizarán las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona: estas grabaciones podrían revelar quién acompañó a la joven antes de que se perdiera todo contacto con ella.

Mientras tanto, los forenses trabajan con diligencia. Los resultados de los estudios de Medicina Legal serán clave para determinar si Emiliana murió el mismo día que desapareció o si su muerte ocurrió varios días después. Este dato es fundamental para esclarecer la cronología de los hechos y avanzar en la identificación de posibles responsables.

Este caso ha conmocionado a la comunidad local y a los ciudadanos del departamento, quienes exigen justicia y respuestas concretas. En un contexto donde la violencia de género sigue siendo una preocupación latente, la investigación de la muerte de Emiliana se convierte en un llamado urgente a fortalecer las garantías de protección para las mujeres y a esclarecer cualquier responsabilidad en lo ocurrido.