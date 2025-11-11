Hallan sin vida a Emiliana Castrillon, joven que llevaba 10 días desaparecida en Antioquia

Las autoridades confirmaron que Emiliana Castrillón, la joven de 19 años Venecia, Antioquia, que llevaba 10 días desaparecida, fue encontrada sin vida en una parcelación del municipio. El 2 de noviembre fue vista por última vez durante la celebración del Festival de los Globos en Venecia.

Su familia y la comunidad la buscaron con insistencia e hicieron múltiples velatones para rogar por su regreso. Sin embargo, el día de ayer, un trabajador del corregimiento de Bolombolo informó a las autoridades del hallazgo de un cuerpo sin vida y, tras las respectivas diligencias de las autoridades, se confirmo que se trataba de Emiliana.

Según un informe de la Policía revelado por Noticias Caracol, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y se determinó su traslado a Medellín para esclarecer las causas de su muerte.

10 días de incertidumbre

Emiliana desapareció a principios de noviembre y las últimas imágenes que se tienen de ella son las captadas por una cámara de seguridad del municipio. En la grabación se la ve caminando, alrededor de las 9 p.m., con un hombre que aún no ha sido identificado.

Ese día, la joven usaba un jean azul celeste, una blusa blanca y tenis color café. Estas fueron las principales señales con las que la familia identificó su cuerpo en la noche del 10 de noviembre.

Desde el 3 de noviembre, las autoridades desplegaron operativos en zonas boscosas de Venecia. Con tecnología aérea, cámaras térmicas y visión nocturna intentaron encontrarla mientras voces del municipio y de todo Antioquia clamaban por su regreso sana y salva.

¿Cómo reportar una desaparición?

Para reportar una desaparición en Colombia, marque a la línea 123 de la Policía Nacional o a la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación. Recuerde que no hay un plazo establecido por la ley para denunciar, puede hacerlo desde el momento en que sospeche de la desaparición.

En caso de violencia de género, puede recibir atención en la línea nacional #155. En Bogotá, puede contactarse con la línea purpura al teléfono 01 8000 112 137 o al número de Whatsapp 300 755 1846. En Medellín puede llamar al 123 y solicitar que le direccionen a la Agencia Mujer.