Autopsia al cuerpo de la periodista Laura Camila Blanco confirmó el horror que padeció antes de su muerte

El caso de Laura Camila Blanco, una periodista y comunicadora social de 27 años, dio un giro contundente tras conocerse los resultados de la autopsia practicada por Medicina Legal. La madrugada del 27 de julio de 2025, la joven perdió la vida al caer del noveno piso de su apartamento en el noroccidente de Bogotá, en circunstancias que inicialmente fueron atribuidas a un suicidio. Sin embargo, la evidencia forense reveló una historia distinta: Laura Camila fue víctima de feminicidio.

La investigación, conocida por el programa Séptimo Día, expone que aquella noche Laura Camila y su pareja, Óscar Santiago Gómez, de 28 años, asistieron a una celebración por el grado de él como ingeniero de sistemas. Tras compartir con amigos en un bar de la Zona T, regresaron al apartamento de la joven cerca de las cuatro de la madrugada. Según los testigos, mientras siete amigos se quedaban en la sala, la pareja ingresó a la habitación principal, donde sostuvieron una fuerte discusión. Minutos después, Gómez salió afirmando que ella se había lanzado al vacío.

Capturan a Óscar Santiago Gómez por el feminicidio de la periodista Laura Camila Blanco

La joven fue trasladada gravemente herida a un hospital, pero falleció a las 5:30 a.m.. Su familia, desde el primer momento, se negó a aceptar la versión del suicidio. Para ellos, la hipótesis era imposible: el espacio del cuarto era muy reducido y, además, cuando la Policía ingresó al lugar, la ventana estaba cerrada.

Una relación marcada por el control y los celos

Laura Camila había conocido a Óscar Santiago en una agencia de publicidad, donde ella ingresó como project manager y él era su superior inmediato. Su relación, según su mejor amiga Salomé Salazar, comenzó como una atracción laboral, pero se tornó tóxica con el paso de los meses.

Cuando Laura fue ascendida a un cargo superior al de su pareja, el comportamiento de Gómez cambió radicalmente. Se volvió posesivo, revisaba su celular y computador, y la sometía a constantes críticas sobre su forma de vestir. Su madre, Cecilia Osorio, relató que él le decía que “se vestía como si saliera a buscar hombres” y que incluso llegó a humillarla diciéndole que “estaba gorda”.

Cinco meses antes de su muerte, en febrero de 2025, la pareja protagonizó una pelea violenta durante una fiesta de 15 años. La discusión empezó por el vestido que usó Laura Camila, a quien él acusó de “vestirse como una prostituta”. El hermano de la víctima, Joan Blanco, intervino para detener la agresión física. Tras aquel episodio, Laura decidió terminar la relación, pero semanas después Óscar Santiago la buscó, pidió perdón y ella decidió darle otra oportunidad.

El dictamen forense que cambió todo

Dos meses después del hecho, la Fiscalía obtuvo una prueba determinante: la autopsia. El examen forense reveló que Laura Camila fue estrangulada y asfixiada antes de la caída. “Luchó por su vida”, declaró el abogado Oswaldo Medina, representante de la familia.

El médico forense Aníbal Navarro explicó que las heridas demostraban una asfixia previa a la caída, lo que descartó el suicidio. El dictamen de Medicina Legal estableció la causa de muerte como asfixia mixta y la manera de muerte como violenta orientada a homicidio. Además, las marcas en su cuerpo mostraban signos claros de defensa: “Hay levantamiento de las uñas, lo que indica que estaba consciente e intentó defenderse”, agregó Medina.

El 21 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura de Óscar Santiago Gómez, quien fue imputado por el delito de feminicidio agravado. Según la teoría del ente acusador, el hombre aprovechó su superioridad física para estrangularla y sofocarla, y cuando la víctima ya se encontraba débil, la lanzó por la ventana del noveno piso. Gómez no aceptó los cargos.

El clamor de una familia que exige justicia

Para los padres de Laura Camila, el dolor por su pérdida se mezcla con la indignación por las mentiras del agresor, quien intentó hacer pasar su crimen como un suicidio. “Mi hija era una mujer alegre, trabajadora, con muchos sueños. No merecía morir así”, expresó su madre entre lágrimas.

El abogado Medina enfatizó que Gómez intentó borrar los signos del maltrato arrojando a la joven “moribunda por la ventana” y confiando en que la caída ocultaría las evidencias de asfixia y violencia previa.

La familia también cuestiona el silencio de los amigos que estaban en el apartamento esa madrugada. Aunque varios reconocieron haber escuchado gritos y golpes, ninguno intervino. “Nosotros seguimos normal, porque no nos queríamos meter, eran cosas de pareja”, declaró uno de los testigos. Para los familiares, resulta incomprensible que nadie haya intentado ayudarla, considerando que la habitación y la sala estaban separadas solo por una pared.

Hoy, los padres de Laura Camila Blanco buscan transformar su tragedia en una causa. “Si con la historia de mi hija logramos salvar aunque sea a una mujer más, habremos cumplido nuestro propósito”, dijeron. Mientras tanto, confían en que la justicia colombiana imponga la pena máxima contra Óscar Santiago Gómez, quien permanece detenido a la espera del juicio por feminicidio agravado.