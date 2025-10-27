Medellin

Dos estaciones del Metro de Medellín están sin servicio por persona que se lanzó a la vía

Por una persona en la vía férrea, el Metro de Medellín no tiene servicio en dos estaciones de la Línea A.

Daño en los rieles del Metro de Medellín.
Línea A del Metro de Medellín. Metro de Medellín octubre de 2025. (Foto: Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia) (Juan Augusto Cardona / Publimetro Colombia)
Por Ariadne Agamez Lombana

Este lunes, 27 de octubre, el Metro de Medellín volvió a prestar su funcionamiento completo en la Línea A, que recorre desde Niquía, en el municipio de Bello, hasta La Estrella, luego de superar la crisis que se registró por la socavación en un tramo que conectaba la estación de Poblado con Aguacatala. Sin embargo, al mediodía se reportó que dos estaciones debieron cerrar su servicio debido a que una persona se lanzó a la vía.

Las dos estaciones que se cerraron mientras se adelantan los procedimientos correspondientes son Universidad y Hospital.

¿Qué pasó en el Metro de Medellín hoy?

El hecho se registró sobre las 12:42 de la tarde, cuando la empresa debió anunciar que debido a que una persona se lanzó a la vía solo podía operar entre Niquía - Caribe y Prado - La Estrella.

       

