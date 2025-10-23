“El Sistema Metro no está interrumpido”: Fico sobre el daño por socavación en la Línea A

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que el sistema Metro no está suspendido y que no se está parando el servicio, que solo es un sector en el que se presenta la crisis, pero que hay buses dispuestos para conectar a las personas que se deben movilizar por la zona.

El mandatario aseguró que los trabajos se adelantan a toda marcha y que más de 80 personas están trabajando 24 horas para encontrar la solución.

Daño en el Metro de Medellín se resolvería en una semana

“Los trabajos avanzan bien. Aquí se está trabajando a toda marcha, no se ha parado día y noche, más de 80 personas trabajando 24 horas para buscar la mejor solución. Hay que aclarar algo, el sistema metro no está interrumpido. De 26 estaciones que tienen las las dos líneas del metro, tenemos solo una interrupción de servicio en el sistema férreo de 1 km entre estación Poblado y estación Aguacatala, donde se están haciendo las obras", dijo el alcalde durante su visita al sitio.

Además, indicó que a los usuarios que necesitan realizar el transbordo entre ambas estaciones, hay buses habilitados de MetroPlus, del sistema Metro, de manera gratuita, para que puedan realizar el reembarque para llegar hasta la otra estación.

“Eso genera una incomodidad. Sí, pero se está trabajando todo el tiempo para superar esta crisis y decir que básicamente lo que ocurrió aquí fue súbito, que era imprevisible y que los trabajos se están haciendo. Hay otros puntos críticos sobre el río, donde sí es importante intervenir, que ya también se están ejecutando”, agregó el mandatario.

También indicó que desde el Área Metropolitana están interviniendo 17 puntos críticos identificados por el río, con inversiones superiores a los 35.000 millones de pesos y que el plan aprobado tiene intervenciones con una inversión superior a los 150.000 millones de pesos.

“A los usuarios, lo primero que le ofrecemos es disculpas por las molestias causadas. Esto lo vamos a resolver muy rápido, pero tengan en cuenta que el sistema sigue operando en todas las estaciones. No hay una estación parada”, puntualizó.

Sobre la socavación, dijo que para rellenar el hueco se necesitan alrededor de 250 m cúbicos, entre concreto, roca y otros materiales.