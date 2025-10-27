Fico aseguró que se superó la emergencia del Metro: “A partir de este momento ponemos en servicio la operación”

El Metro de Medellín anunció la reactivación del servicio entre las estaciones Poblado y Aguacatala, luego de superar la contingencia que mantuvo suspendido este tramo durante varios días. Sin embargo, la jornada que debía ser de celebración se tornó en un momento de duelo, tras confirmarse la muerte de un operario en un accidente ocurrido en plena ejecución de las obras de reparación.

Lea también: No habrá rodada de moteros en Halloween: el gremio aseguró que no quiere generar más caos en la ciudad

El alcalde de Medellín informó que la operación se restableció antes de lo previsto, destacando el compromiso de los equipos técnicos y de los trabajadores del sistema de transporte. “Se cumple el cronograma e incluso nos adelantamos dos días gracias al esfuerzo de los empleados y contratistas. Sin embargo, es un sentimiento agridulce porque hoy perdimos a un trabajador en un accidente absurdo”, expresó el mandatario durante la reapertura del servicio.

Emergencia y reparaciones en el Metro de Medellín

La emergencia en el Metro de Medellín se originó tras una falla en la catenaria (el sistema que alimenta de energía a los trenes), lo que obligó a suspender el servicio en un importante tramo del corredor férreo. Durante varios días, cientos de usuarios se vieron afectados por la interrupción, mientras cuadrillas técnicas del Metro de Medellín y contratistas especializados trabajaban a contrarreloj para recuperar la operación.

El gerente del Metro, junto con las autoridades locales, aseguró que la línea volvió a funcionar con total seguridad y que se implementaron medidas adicionales de verificación antes de autorizar la reapertura. “Hoy podemos decir que el sistema está operando de forma estable y segura. Lamentamos profundamente el accidente y acompañamos a la familia de nuestro colaborador”, declaró.

Un trabajador falleció durante las obras

El incidente que cobró la vida del operario ocurrió en medio de las labores de mantenimiento y revisión técnica. Aunque las autoridades no han revelado mayores detalles del siniestro, se confirmó que se trataba de un contratista que participaba directamente en las maniobras de restitución del cableado eléctrico. El Metro de Medellín manifestó su solidaridad con la familia del fallecido y anunció una investigación interna para esclarecer las causas del accidente.