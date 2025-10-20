Joven fue atacado hasta la muerte por grupo de personas cuando salía de su trabajo en Bogotá

Un joven trabajador fue asesinado a golpes por un grupo de personas en el sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. El violento hecho ocurrió el pasado fin de semana y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con las imágenes, al menos cinco personas participaron en la brutal agresión contra la víctima, quien se desplazaba en bicicleta hacia su vivienda tras culminar su jornada en una fábrica de colchones. Sin que se conozca aún el motivo de la riña, los atacantes comenzaron a golpearlo con puños y patadas, hasta dejarlo inconsciente sobre un andén del barrio.

Según el informe del Ojo de la Noche para del medio Blu Radio, el joven murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. Las autoridades señalaron que, tras la golpiza, los agresores huyeron del sitio, aunque uno de los presuntos responsables fue retenido por la Policía momentos después del ataque.

En las grabaciones también se observa la participación de una mujer, cuya identidad y paradero están siendo verificados por los investigadores.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que continúa con la recolección de pruebas, incluyendo videos de seguridad y testimonios, para identificar plenamente a los implicados y esclarecer las causas del homicidio.

Las autoridades reiteraron su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de este hecho de violencia, que ha generado indignación entre los habitantes del sector, quienes piden mayor presencia policial y medidas efectivas para garantizar la seguridad en Kennedy.