Impresionante: encapuchados habrían quemado bus en el que iban estudiantes en la vía Medellín-Quibdó

En horas de la madrugada de este domingo 29 de septiembre, se registró un insólito hecho de orden público en la vía que comunica a Medellín con Quibdó, pues sujetos encapuchados habrían quemado un bus de servicio público. El bus al parecer trasladaba estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chocó.

La quema del bus tuvo lugar en inmediaciones de un restaurante en el sector conocido como El Seis, en el municipio de El Carmen de Atrato, donde el bus hizo una parada para que los pasajeros comieran.

De acuerdo con Jaime Arturo Herrera, alcalde del municipio de El Carmen de Atrato, quien habló con Blu Radio, en ese momento, encapuchados que se movilizaban en motocicletas, intimidaron a las personas y prendieron fuego a bus que pertenecía a la empresa Rápido Ochoa.

“Bajaron como a cenar o comer algo y llegaron a intimidar la gente y se montó un delincuente, le echó gasolina y quemó el bus”, expresó el alcalde Herrera.

Las autoridades investigan si los encapuchados pertenecen a algún grupo armado o estructura criminal, para eso, están utilizando cámaras de seguridad para poder dar con el paradero de los responsables del hecho.

De igual manera, hacen más presencia uniformados del Ejército Nacional para garantizar la seguridad del sector.

En los últimos días también se presentó un hurto dentro de un bus a una mujer en Antioquia. La víctima iba en la ruta que cubría Medellín-La Ceja, cuando al menos siete delincuentes le robaron sus pertenencias.

“Al principio no sospeché nada, era una mujer mayor y no imaginé que algo raro estuviera sucediendo. Cuando me acerqué a mi destino, me levanté para avisarle al conductor, pero en ese momento, varias personas también se pusieron de pie, lo que creo que fue parte de una estrategia para distraerme”, contó la víctima al medio de comunicación Mi Oriente.

La mujer contó que se sintió muy mareada y le insistió al conductor del bus que la dejara bajar, cuando lo hizo, se percató que no tenía ni su celular ni su billetera.