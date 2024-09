Daniel Quintero le devolvió el ‘golpe’ a Federico Gutiérrez y también lo denunció

Las disputas políticas en Medellín se están haciendo cada vez más enconadas. Así lo han dejado ver las declaraciones y las acciones penales que están adelantando el alcalde de la capital antioqueña, Federicio Gutiérrez, y su inmediato antecesor, Daniel Quintero. De hecho, se conoció que pocas horas después de que Gutiérrez anunció que había denunciado a Quintero, este último también hizo lo propio ante la Fiscalía.

“Con el apoyo del ex Fiscal (Eduardo) Montealegre, hoy denunciamos al alcalde Federico Gutiérrez por calumnia sistemática, coordinada y agravada”, indicó Quintero a través de su cuenta oficial en la red social X.

El exalcalde de Medellín sostuvo que también se habría presentado un presunto acto de corrupción por parte de la administración de Gutiérrez en la capital antioqueña por una supuesta asignación de recursos en Plaza Mayor, un conocido centro de convenciones de Medellín.

Quintero también advirtió que, según su impresión, Gutiérrez habría tenido a favor a varios de los entes de control y a la Fiscalía, cuando Francisco Barbosa era fiscal General. Por ello, sostuvo que durante su paso por la Alcaldía de Medellín, su administración fue vigilada con lupa.

Quintero pidió investigar presuntos nexos de la Alcaldía de ‘Fico’ con la Oficina de Envigado

“Después de todas esas revisiones, no hay una sola imputación en mi contra. No hay un solo proceso en la Contraloría. De los 501 procesos, no quedan ni 10″, advirtió Quintero. A su vez, agregó que Gutiérrez durante su alcaldía “abusó de su cargo, abusó de su posición, de su poder”.

Así mismo, Quintero sostuvo que le pidió a la justicia investigar “la relación del Alcalde Gutiérrez con la Oficina de Envigado y el caso Villegas”.

Gutiérrez ya había denunciado a Quintero

Los señalamientos de Quintero se dieron poco después de que Gutiérrez hubiera interpuesto otra denuncia en su contra. Esto, por las declaraciones que hizo Quintero durante el fin de semana. Entre otras cosas, sostuvo que la administración de Gutiérrez habría estado detrás de un helicóptero que habría rondado su casa.

Esta versión, sin embargo, fue rechazada por el propio director de la Policía Nacional, William René Salamanca, quien sostuvo que el sobrevuelo del helicóptero simplemente hacía parte de una estrategia de vigilancia que no tenía que ver con la administración de Medellín.

A su vez, Federico Gutiérrez tomó la decisión de denunciar a Quintero porque habría estado mintiendo sobre esta situación y le habría endilgado una responsabilidad que no le correspondía.

“En la publicación se me atribuye de manera personal y directa la realización de conductas encaminadas al constreñimiento, hostigamiento e incluso amenazas, supuestamente en contra de su familia, además de utilizar bienes de uso público para este propósito. Se debe resaltar que los hechos afirmados en la publicación son falsos, pues en ningún momento como alcalde o persona he realizado conductas de constreñimiento, hostigamiento o amenazas en su contra o en contra de su familia, ni mucho menos he utilizado recursos públicos o privados para hacer vigilancia y seguimiento en su domicilio. Inclusive, es un sinsentido hacer esta manifestación, todavía que la Alcaldía no cuenta con helicópteros, y no realiza labores de vigilancia, toda vez que esta competencia la ejerce la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional”, indicó Gutiérrez en su denuncia.