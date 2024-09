Alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, denunció a Daniel Quintero ante la Fiscalía: ¿qué le espera?

Luego de la más reciente polémica protagonizada por el ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle y su sucesor, Federico Gutiérrez, por la presunta persecución con un helicóptero contra Quintero, donde este aseguró que era obra de Fico para intimidarlo, el mandatario tomó la decisión de denunciarlo penalmente.

En la denuncia que se hizo ante la Fiscalía General de la Nación, el alcalde de Medellín, informó que la alcaldía no tiene helicópteros, que la vigilancia es tarea exclusiva de la Policía Nacional desde Bogotá y que Daniel Quintero Calle, estaría incurriendo en el delito de calumnia agravada, pues informó que hasta le tocó sacar a su familia de la ciudad por presunta persecución.

“Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima” fue uno de los comentarios que realizó el ex mandatario de Medellín.

“En la publicación se me atribuye de manera personal y directa la realización de conductas encaminadas al constreñimiento, hostigamiento e incluso amenazas, supuestamente en contra de su familia, además de utilizar bienes de uso público para este propósito. Se debe resaltar que los hechos afirmados en la publicación son falsos, pues en ningún momento como alcalde o persona he realizado conductas de constreñimiento, hostigamiento o amenazas en su contra o en contra de su familia, ni mucho menos he utilizado recursos públicos o privados para hacer vigilancia y seguimiento en su domicilio. Inclusive, es un sinsentido hacer esta manifestación, todavía que la Alcaldía no cuenta con helicópteros, y no realiza labores de vigilancia, toda vez que esta competencia la ejerce la Nación- Ministerio de Defensa- Policía Nacional”, se indica en la denuncia.

El presidente Petro también se refirió a este caso e indicó que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, es víctima, a lo que el alcalde Fico, invitó a Petro a pensar mejor lo que publica en redes sociales.