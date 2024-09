Tras denuncia de Daniel Quintero, Policía negó que hubiera un helicóptero siguiéndolo

Durante el fin de semana, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero hizo una denuncia que causó revuelo en las redes sociales. De acuerdo con su versión, un helicóptero estaba rondando su casa. Y señaló que con este tipo de acciones querían obligarlo a abandonar la ciudad. Sin embargo, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, negó esta versión.

En una intervención pública, el director de la Policía aseguró que esa institución adelanta labores de patrullaje en las distintas ciudades del país de forma rutinaria. “Semanalmente, la Policía planea el servicio de seguridad y vigilancia tanto aéreo como terrestre en Medellín. Y lo planea con un helicóptero para poder mirar dónde se hacen la disuasión y la supervisión en la ciudad. La queja del doctor Daniel Quintero obedece a que él sintió que el helicóptero tal vez lo estaba siguiendo”, explicó el general Salamanca.

El director de la Policía habló con Quintero

Así mismo, contó que habló directamente con Quintero para “despejarle esa duda”. Entre otras cosas, indicó que este plan de vuelo no lo ejecuta el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sino el comandante de la Policía de la capital antioqueña.

Y concluyó señalando que el piloto del helicóptero ni siquiera sabía dónde estaba ubicada la casa del exalcalde Daniel Quintero.

¿Cul fue la denuncia de Daniel Quintero?

Quintero señalaba la actual administración de la capital antioqueña de estar detrás de estos hechos. “Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima”, indicó Quintero en su cuenta en la red social X.

Junto a la publicación, el exalcalde compartió un video en el cual grabó al helicóptero y manifestó su indignación con este hecho. “Ocho vueltas lleva el helicóptero de la Alcaldía de Medellín dándole vuelta a mi casa. No les bastó con hacer salir a mi familia de Medellín y también quieren que me vaya yo. Creen que por haber ganado la Alcaldía pueden hacer lo que se les dé la gana. Descarados”, indicó Quintero en su cuenta de X.