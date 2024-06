“Colombia está mal y el Congreso ha sido incapaz de arreglarla”: Daniel Quintero sobre la constituyente de Petro

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, volvió a referirse sobre la posibilidad de una reelección del presidente Gustavo Petro . Después de haberse pronunciado y dicho que no estaba de acuerdo con un posible nuevo gobierno del mandatario, ahora asegura que “cuatro años es poco para que se den los cambios que necesita el país” y señala a la “Colombia está mal y el Congreso ha sido incapaz de arreglarla”.

Quintero volvió a las redes, luego de haberse retirado por menos tiempo del esperado, y a través de su cuenta de X antes Twitter, se refirió a la relección de Petro y la polarización que se vive en el país.

Quintero asegura que el Congreso ha sido incapaz de arreglar a Colombia

“Nuestro Presidente ha sido claro. Su intención no es reelegirse. Sin embargo, nada es más cierto que cuatro años es poco para que se den los cambios que necesita el país. Es necesario construir un Gran Acuerdo Nacional que acabe con la polarización tóxica y arregle lo que está mal: empezando por el Congreso. Que arregle la justicia, la salud, que ponga fin a la corruptela y a las guerras y que prepare a Colombia para los nuevos tiempos de revolución tecnológica y cambio climático”, escribió Quintero en un primer mensaje publicado.

Luego explicó que existe una “polarización tóxica”, que no entiende a Colombia y que busca es la eliminación del otro, en la que hay buenos muertos, paga testigos falsos o bodegas para deshumanizar al otro.

“Colombia está mal y el Congreso ha sido incapaz de arreglarla. Por el contrario, se las ha ingeniado para incumplir la constitución del 91 que suma más de 30 años, y el acuerdo de paz más importante de este siglo”, agregó.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Cuando se refiere a los ricos se refiere me imagino a la justicia para Nicolás Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti”, “No le alcanzan 4 años pero usted renunció antes de los 4 lo que quiere decir que son más que suficientes”, “Todo eso es cierto. ¿Y durante cuál gobierno está sucediendo toda esta desgracia? No estábamos bien antes, pero ahora estamos rejodidos. Quien gobierna debe solucionar lo que venía mal, no hacer colapsar lo que tenia remedio” y “Pero si es el mismo presidente que se encarga de promover esa polarización tóxica el que no quiere gobernar para el 100% de los colombianos… los vagos que quieren vivir de subsidios y la mayoría, no por mucho lamentablemente, que trabajamos y salimos adelante con esfuerzo”.