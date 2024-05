Tutela le da la razón al quinterismo y confirma que no hay pruebas de auditoria forense de Fico

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, que por estos días se encuentra en Estados Unidos, volvió a aparecer en las redes sociales, pero esta vez para repostear el video de Alejandro Toro, representante a la Cámara del Pacto Histórico , en el que asegura que en segunda instancia se confirmó que la auditoría forense que Federico Gutiérrez aseguró que hizo durante el empalme, no tiene pruebas de haberse realizado .

PUBLICIDAD

En el mensaje que publicó Toro en su cuenta de X antes Twitter, aseguró que el “ Alcalde de Medellín mintió y lo auditoría forense nunca existió ”.

Tutela confirma que no hay pruebas de auditoria forense de Fico

“Nuevamente un juez nos da la razón en caso contra @FicoGutierrez, se confirma una vez más que el Alcalde de Medellín mintió y la auditoría forense nunca existió , los supuestos hallazgos sólo hacen parte de un show mediático y político”, dice el texto de Alejandro Toro, el cual acompañó con un video.

Toro en el video dice: “En segunda instancia, un juez de nuevo nos da la razón Federico Gutiérrez mintió con la tal auditoría forense . Ratifican que no fue una auditoría forense sino simplemente un informe de empalme y no solo que se queda ahí, ahora también le reclama por qué antes de hacer estas aseveraciones no le preguntó a las personas implicadas acerca de sus conclusiones. Repito, ganamos en segunda instancia la tutela a Federico Gutiérrez y sus mentiras”.