“501 hallazgos de corrupción”: Federico Gutiérrez sobre administración de Daniel Quintero

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anunció que encontró 501 hallazgos de corrupción de la administración de Daniel Quintero Calle y que ejecutó la auditoría forense. Uno de los proyectos bandera del exalcalde, que era Computadores futuro, que le entregaron a los niños y adolescentes de los colegios públicos, tuvo varias irregularidades.

Durante un rueda de prensa el alcalde de Medellín enumeró los principales casos de corrupción que encontró de la pasada administración y cuyas pruebas serán entregadas a los entes de control correspondientes.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Hallazgos de corrupción en la Alcaldía de Daniel Quintero

Federico Gutiérrez presentó los principales casos de corrupción y los explicó ante los medios de comunicación.

“Computadores sin futuro”, porque señaló que fue fraudulento y lleno de irregularidades, con un sobrecosto 38.000 millones de pesos. Más de 9000 computadores fueron entregados como incentivo, “lo que sería un presunto peculado en favor de terceros, una práctica sin sustento legal, porque la Constitución prohíbe las donaciones por parte de entidades públicas a particulares”, dijo Gutiérrez.

Presupuesto participativo, “El bazar de la corrupción”, identificaron suplantación de ciudadanos, usaron datos personales en votaciones virtuales para direccionar recursos a proyectos y programas específicos. “La Fiscalía ha solicitado pruebas que ya entregamos. Se evidenció un presunto carrusel de la contratación en el que se habrían direccionado los recursos del presupuesto participativo para favorecer, por lo menos, a 18 corporaciones en el 2023 por 25.000 millones de pesos, distribuidos en su gran mayoría a través de la Secretaría de Participación, el Inder y la Secretaría de Cultura ”, explicó.

Además, indicó que el Inder en el último trimestres del 2023 ejecutó 16.000 millones de pesos en implementos deportivos del presupuesto participativo, “los implementos no se han logrado encontrar en ninguna parte, tampoco los soportes ni la identificación de los mismos. Entre la Secretaría de Participación y Plaza Mayor se efectuaron pagos para eventos que presuntamente no existieron, si no se hicieron ¿dónde está la plata?”, indicó.

“Clínica de la 80 -50%″ se hizo un contrato por comodato con Saludcoop en marzo del 2020. “La Clínica Saudcoop estaba inhabilidad para contratar con el estado por un antecedente fiscal reportado ante la Contraloría”, explicó. Se realizaron adecuación por cerca 24.000 millones de pesos. SaludCoop solicitó el final del comodato y en vez de cobrarle las adecuaciones, la Alcaldía “de manera irresponsable, firmó un contrato con un privado para venderle las mejoras y las vendió en 12.000 millones de pesos, valor inferior en un 50% de los recursos públicos invertidos, esto sin estudios técnicos ni avalúo”, afirmó.

“La funeraria y Buen Comienzo”, en noviembre del 2023 adquirieron un predio de una funeraria para construir un jardín infantil, pero no se cumplió con las condiciones.

También le puede interesar: Gustavo Bolívar anunció las medidas que aplicará como director del Departamento de Prosperidad Social

“Turbio negocio lote Aguas vivas”, en el 2019 se aprobó para recibir el lote, entró al banco de tierras. Tenía que la entrega sería irrevocable, por un valor 2711 millones de pesos. En el 2020, se ordena un avalúo, no se debía hacer, ese resultado en 2021 dice que vale 48.000 millones de pesos. Tres meses después del avalúo el particular pide el pago de 48.534 millones, hace una conciliación y un abogado de carrera indica que es negativo; sin embargo, en noviembre, ignoran y aprueban pago 40.509 millones de pesos. Concejo de Estado ratifica la ilegalidad del acuerdo. El 26 de octubre del 2022 por medio de una resolución le devuelve el lote al particular. Un particular fue favorecido con una valorización que hizo la misma Alcaldía, que es el contratista de la Biblioteca España.

“De jardines a rastrojos”, se le quitaron los contratos al Jardín Botánico, para entregarlo a operadores sin experiencia. Graves hallazgos en contratos por 5050 millones de pesos en el 2020. Ya tiene imputación y la Alcaldía se constituye como víctima y reclamará el daño patrimonial.

“Contratación ilegal de software”, a dedo fue asignada la contratación para enseñar inglés a los niños de Medellín. Se evadió la ley 80 de contratación. Se están recaudando pruebas.

“Recursos públicos chatarrizados”, se chatarrizaron vehículos acumulados en los patios de la Secretaría de Movilidad con un costo 2038 millones de pesos, cuando se debió vender por 33.080 millones de pesos. El contrato no se ejecutó, pero hay una demanda del contratista contra la administración. La chatarra está en los patios y el distrito está demandado.

“22.000 millones se ahogaron en el Parque de las aguas”, carrusel de contratistas sin experiencia e idoneidad.

“501 hallazgos, seguiremos gobernado (...) En todos estos casos nos estamos constituyendo como parte y víctimas. Esto nunca puede volver a pasar, los recursos públicos son sagrados”, dijo el mandatario.