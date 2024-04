Juez le da la razón a Federico Gutiérrez de no entregarle a Daniel Quintero informe de hallazgos de corrupción

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anunció a través de sus redes sociales que ganó la tutela con la que Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, pretendía que se le entregaran los 500 hallazgos de corrupción que habían sido encontrados durante el proceso de empalme de la nueva administración. Sin embargo, un juez de la República decidió a favor de Gutiérrez e indicó que tanto las pruebas como las evidencias deben quedar en manos de los entes de control.

El alcalde publicó la decisión de la juez acompañado de un fuerte mensaje en el que se refirió a todos los mecanismos que ha intentado utilizar Quintero y sus cercanos, en este caso el senador del Pacto Histórico Alex Flórez, para poder tener acceso a los informes en los que se detallan los presuntos hallazgos de corrupción que se habrían cometido durante su administración.

En el mensaje que publicó Gutiérrez dice: “Ganamos la tutela. Quienes saquearon a Medellín en la Alcaldía anterior han pretendido acceder por todas las formas a los expedientes de los 501 hallazgos de irregularidades y presunta corrupción. En los documentos aportados por nosotros desde la @AlcaldiadeMed aportamos testigos y testimonios. Juez de Tutela acaba de darnos la razón. Las evidencias y pruebas están ante los organismos de control como @FiscaliaCol @PGN_COL @CGR_Colombia @personeriamed @ContraloriaMed. Y podemos decir que al día de hoy ya van más de 600 hallazgos. Todos los días descubrimos más irregularidades y aparecen más testigos. Que daño tan grande el que hicieron. Que Colombia entera lo sepa”.

Ante la decisión, Alex Flórez se pronunció a través de sus redes sociales diciendo que: “En la tutela contra Fico el juez dice que no hubo auditoría forense sino un informe de Empalme y que lo debemos solicitar al tribunal administrativo puesto que juez de tutela no es competente para esto. FICO MENTIROSO, no hiciste ninguna auditoría forense”.

Por ahora, la disputa sigue en manos de procesos jurídicos que serán los que determinen si Quintero puede o no acceder a los hallazgos del empalme.