Audio revelaría las agresiones verbales a Laura Isabel por parte de su expareja, presunto feminicida

Este sábado 10 de febrero se presentó un nuevo feminicidio en el oriente de Medellín, se trata de una mujer identificada como Laura Isabel Lopera, una joven de 20 años de edad que encontraron dentro de una maleta en el barrio Boston Sucre.

El principal sospechoso del crimen sería Jesse Wiseman, un hombre oriundo de Canadá, y con quien la joven sostenía una relación desde hace varios meses. Wiseman habría arrendado el apartamento donde apareció el cuerpo de Lopera y este 08 de febrero habría salido del país.

Un amigo taxista que salió con la joven ocho días antes de la tragedia, llevó a la madre hasta el apartamento donde fue encontrado el cuerpo.

Le puede interesar: Por dos millones de pesos, joven vendía videos sexuales de su bebé de 2 años con autismo: así la descubrieron

Por su parte, el hermano de la joven, Juan Manuel Lopera, brindó información sobre la relación que mantenía la joven con el hombre que tenía entre 40 y 50 años. “Él era muy celoso, muy posesivo con ella. Le prohibía muchas cosas, como las redes y que no visitara a la familia. Creo que eso fue lo que ocasionó todo este desenlace”, indicó al periódico El Tiempo.

También comentó que el hombre se llenaba de ira cuando la joven no se quería ver con él, “empezaba con gritos y amenazas, pero ella no decía nada, era callada, nunca nos dijo nada”.

Lea también: Seguidores de Westcol amenazan de muerte a periodistas de Publimetro

Hermano de Laura Isabel Lopera reveló audio

En un audio que reveló el hermano de Laura Isabel, se puede percibir el maltrato verbal que recibía la joven de parte del canadiense.

“Put* madre, te dije si tu vienes yo voy a tener a tu vuelo por Western (sic), te dije, vienes hablemos y yo voy a resolver los problemas y estoy put* enojado ahora contigo (sic). No me escuchas, no me escuchas... debeees escucharme, venga, y vamos resolver todos (sic), no me hablas por put* WhatsApp, y queja, y queja, y dije, oh, debes entender y bla, bla, bla, bla (sic), párate”, se escucha en el audio.

Lea más: Con pólvora y globos despidieron a joven que murió en intento de robo a excomisionado de paz en Medellín

La familia de Laura conoció al hombre, pues la joven lo invitó a cenar a su casa. “Después compartieron en Santa Elena que el hombre alquiló una casa. Con la familia se veía muy tranquilo y calmado. A veces las parejas se comportan de una manera con la familia y afuera es otra. Ese ‘man’ era así disfrazado”, indicó el hermano de Laura.