Él es el canadiense sospechoso de ser el feminicida de una joven de 20 años en Medellín: huyó hacia Guatemala

Hay conmoción en el país por un nuevo caso de feminicidio. Se trata de la joven de 20 años, Laura Isabel Lopera Osorio, quien tras ser reportada como desaparecida hace una semana, fue encontrada en una vivienda del barrio Boston, en Medellín, el sábado 10 de febrero.

Previo al hallazgo, la propietaria del apartamento se había comunicado con Jesse Wiseman, ciudadano canadiense y novio de Laura, para pedirle explicaciones por un fuerte olor que de allí emanaba, respondiéndole vía Whatsapp que estaba fuera del país “por una emergencia familiar. Espero volver en la próxima semana, así que usted puede sacar la basura y hacer agua a las matas”, endilgando el fétido olor a los desechos.

Sin embargo ese sábado, la madre y el mejor amigo de Laura llegaron hasta la residencia donde le pidieron a la dueña abrir la vivienda. Fue en ese momento en que se encontraron una maleta de viaje con manchas de sangre donde lamentablemente estaba Laura con signos de violencia.

Él es el canadiense principal sospechoso del feminicidio de Laura Lopera en Medellín

Según el hermano de la víctima, Laura y Jesse Wiseman se conocieron por redes sociales y sostenían una relación sentimental desde hace 3 meses.

Cuenta que recientemente conoció conversaciones entre su hermana y una amiga donde la víctima se desahogaba por presuntamente ser víctima de maltrato. “Se ponía a llorar. No, si supiera. No sé si eso era indicios de que había algo que al hombre no le gustaba. No le gustaba que fuera a la casa a visitar a la familia”, dijo Juan Manuel Lopera.

Tras conocerse el feminicidio, las autoridades informaron que el ciudadano canadiense, huyó del país el pasado 8 de febrero con destino a Guatemala.

De esta manera, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que ya alertaron a las autoridades centroamericanas para capturarlo.

“Lo más probable es que el asesino sea un ciudadano extranjero. Ya está identificado. Ayer salió del país. Gracias al trabajo conjunto entre @FiscaliaCol y @PoliciaColombia @PoliciaMedellin, esperamos que pronto se emita la orden de captura y se haga efectiva a través de circular de Interpol. Nuestra solidaridad con su familia, con quien ya se activó la ruta de atención desde la @AlcaldiadeMed”.

Por su parte, la familia de Laura Isabel Lopera Osorio pide justicia y celeridad en el caso para que no quede impune.

El preocupante panorama de feminicidios durante este 2024

La Procuraduría alertó en un reciente informe, que al menos 21 mujeres fueron víctimas de feminicidio durante el mes de enero, en donde en 11 de los casos, fueron presuntamente asesinadas por su pareja o expareja sentimental, advirtiendo también que la mayoría fueron cometidos con arma blanca o cortopunzante.

Asimismo, en lo que va del 2024, el Ministerio Público ha generado 84 alertas derivadas de valoraciones por Medicina Legal por violencia Intrafamiliar o de pareja. En el 2023, fueron 848 alertas por riesgo de feminicidio, siendo asesinadas 525 mujeres el año pasado.

Desde la Procuraduría, le pidieron al Ministerio de Igualdad y Equidad, referir cuáles han sido las gestiones de la cartera ministerial para garantizar los derechos de las niñas y mujeres a una vida libre de violencias y en riesgo de feminicidio, “compromiso que demanda acciones inmediatas frente al alarmante inicio de año en materia de violencia contra la mujer en el país”, sentenciaron.

Líneas de atención gratuitas 24/7 si eres víctima de violencia de género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía