¿Se le reunió el ganado? Novia, ex novia y ‘amante’ de hombre le formaron tremenda pelea en Antioquia

Comenzó el año y con él comenzaron los encuentros pocos agradables para algunos o para muchos como en un acto que parece sacado de una novela y que tuvo lugar en Buenos Aires, Antioquia. A través de redes sociales se compartió el video de una particular situación de la que fue protagonista un hombre.

Al parecer, el hombre estaba con su novia cuando se encontró con su ex novia y su supuesta amante, y las tres le armaron un espectáculo en plena calle.

En la grabación se puede observar a una mujer golpeando el parabrisas del vehículo en el que adentro estaban un hombre con su pareja y otra mujer que la golpeaba, todo dentro del mismo carro. Más adelante en el video se ve que una de las mujeres cae a la carretera desde la puerta del vehículo, mientras que el hombre por el lado del conductor le grita a la otra mujer “¿por qué hace este show, no le da pena?”.

“Yo no soy nada de ella, ¿qué soy de ella? ¿por qué me va a dar pena?” gritaba al joven a las otras personas que se encontraban en la escena.

“Bájese Sandra, bájese ya” le decía otra mujer a la que se encontraba dentro del carro. “Yo no soy nada de ella, yo no soy nada de ella” le respondía el joven, “ni siquiera tiene para darle el mercado completo a su hija”.

En redes sociales no tardaron en hacer comentarios del video que se viralizó rápidamente. “Bueno pero aquí hay varias historias de viejas que pelean plata, al man o sexo con el man?”, “Este macho alfa lomo plateado no dará mentorias o coaching a nosotros los mortales”, “Definitivamente hay mujeres que no se valoran ni poquito peleando por tripa a estás de planeta”, “Esa es la tripa que les gusta a todas, el q más pinta de chirrete tenga”, “Entre más churretes, más tusoqueros y más guaracheros , pues más les encantan, más viejas tienen”.