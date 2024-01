“Vamos a ofrecer precios por sus cabezas”: sec de Seguridad de Antioquia se pronunció sobre ataque a Ejército Nacional

En la madrugada de este miércoles 03 de enero se registró un ataque terrorista contra soldados de la Décima Brigada del Ejército Nacional, en la vereda de los Enamorados, en el municipio de Turbo, Antioquia. En el atentado perdió la vida el soldado Luis Orlando Caballero, y otros once más resultaron gravemente heridos.

El Ejército Nacional atribuyó el ataque a integrantes de la subestructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo. Los militares heridos fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales. “Enfermeros de combate brindaron los primeros auxilios al personal herido y están siendo evacuados hacia centros asistenciales de la región; al tiempo que, de manera inmediata a la zona, fueron trasladadas otras unidades militares para apoyar la situación”, indicó el Ejército a través de un comunicado.

Blu Radio habló con el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, quien informó medidas tomadas luego del ataque.

Martínez indicó que están ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos por información que ayude a dar con el paradero de alias ‘el Indio’, quien sería el presunto cabecilla de la organización criminal.

El ataque se presentó cuando el pelotón del Ejército estaba realizando operaciones para mantener la seguridad en el sector. Luis Eduardo Martínez, informó que fue respuesta a las constantes operaciones que ha llevado a cabo la fuerza pública en la zona.

“Los vamos a visibilizar y vamos a ofrecer precio por sus cabezas. Eso es muy importante, porque eso nos ayuda a que la gente se motive para dar información. Desafortunadamente, nos enseñamos a eso en este hermoso país a que, si no hay una recompensa, pues la comunidad no ofrece información, entonces por todo los cabecillas del Plan del Golfo, y no sólo por los cabecillas, lo ha dicho el señor gobernador por cualquier integrante, de manera directa o indirecta de ese clan. Estamos ofreciendo recompensa, lo mismo que por todos los criminales que estén haciendo acciones para desestabilizar la seguridad y la tranquilidad del departamento de Antioquia. Los vamos a visibilizar” informó el secretario de Seguridad.