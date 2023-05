Daniel Quintero ofrece 10 millones de pesos de su sueldo para identificar al agresor de candidata en Cali

En redes sociales circuló un video que despertó la indignación de los vallecaucanos y del país entero por un ataque machista que vivió la candidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, cuando hacía campaña en una vía de la ciudad. A la aspirante un hombre desde otro carro le gritó que debía estar en la casa y le lanzaron agua encima. Ante el hecho Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, ofrece recompensa para identificar al agresor.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario de los medellinenses salió a ofrecer una recompensa de 10 millones de pesos para poder identificar al agresor.

Quintero publicó una fotografía extraída del video que se viralizó en las redes sociales en el que se alcanza a ver al agresor.

“Ofrezco 10 millones de mi sueldo al que nos ayude a identificar a este sujeto que agredió a una mujer en Cali por razones de genero”, escribió el mandatario.

Además, muestra a otra persona que estaba detrás de la candidata y que se observa que estaba grabando el momento en el que se presentó la agresión.

“Este hombre es clave porque grabó desde otro perfil al atacante. Fiscalía debe interrogarlo”, agregó a la publicación con otras dos fotografías.

Ofrezco 10 millones de mi sueldo al que nos ayude a identificar a este sujeto que agredió a una mujer en Cali por razones de genero. pic.twitter.com/7NlVb0SYpy — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 30, 2023

Usuarios de internet no dudaron en opinar al respecto. “Alcalde no caigas en ese juego”, “Yo creo que esto es un montaje publicitario”, ”@QuinteroCalle Muy noble de su parte ofrecer parte de su sueldo, pero ¿no deberíamos estar trabajando en un sistema de justicia más efectivo en lugar de depender de recompensas?” y “Si puede ser actuación, pero y si no? Si ella está demandando que sea la justicia quien lo defina, luego de ubicar a ese hombre”.