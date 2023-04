“Yo me hago cargo de esa clase media”: Conozca a lo que apuesta Catalina Ortiz en su precandidatura a la Alcaldía de Cali

La abogada caleña ha liderado iniciativas públicas, privadas y sociales en los 25 años que lleva de carrera. Fue gerente de iNNpulsa Colombia, creando uno de los programas de emprendimiento e innovación más grande del país, del que se beneficiaron más de 60 mil emprendedores.

Ahora, desea poner todo su conocimiento y experiencia para “hacerse cargo de Cali”. PUBLIMETRO Colombia conversó con ella y esto es lo que pretende lograr en su periodo en la alcaldía de Cali.

En primer lugar, lo que tiene azotado a Cali, la inseguridad. ¿Cómo piensa enfrentar la inseguridad que cada día abunda en la ciudad?

El problema de seguridad en Cali, no es un solo problema. El problema en Cali son diferentes clases de violencia y de inseguridad. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres y en las casas, que es enorme, es un tipo de problema que se trata de una manera que no se va a solucionar con cámaras o con pie de fuerza. Hay un problema de bandas criminales, esas bandas se tienen que afrontar con desmovilización, darles otras opciones de vida, pero a la misma vez hay que meterle al tema inteligencia. Toda la Policía Nacional funciona en Bogotá, desde que yo era congresista he dicho, “tenemos que pasar la capacidad de inteligencia a Cali”. Acá es donde tenemos el mayor problema de narcotráfico, los problemas de bandas. La seguridad del barrio y demás, depende en mayor medida de los vecinos y de su cooperación con la Policía, ese tema de que se tengan alarmas, cámaras y todo un adiamaje y un sistema de alarma temprano, los grupos de whatsapp…

Hay barrios y comunas donde se vive la inseguridad a gran escala pero no hay presupuesto para montar el andamiaje del que se habla, además, hay sectores donde hay una respuesta rápida de la comunidad en llamar a la Policía, pero no hay respuesta por parte de los uniformados ¿Qué se hace en ese caso?

Hay cosas que parecen evidentes pero yo siempre las menciono, se acaban de robar toda la plata de las cámaras. El tema de la lucha contra la corrupción está atravesando todo. No hay plata ni presupuesto. Se necesita aumentar el pie de fuerza para que haya una respuesta más efectiva y que haya una colaboración hacía la Policía.

Además, otra de las cosas que está pasando en Cali es que todo el mundo hace lo que se le da la gana porque como aquí no manda nadie. Por eso yo me voy a hacer cargo de Cali.

¿Cómo piensa construir ese voto de confianza en los caleños en su periodo de alcaldía? Específicamente con los recursos públicos.

Yo creo que lo que uno ha hecho en el pasado, indica lo que uno va a hacer en el futuro. El manejo que he tenido con los recursos públicos es perfecto. Me da orgullo decirlo. He manejado miles de millones de pesos en plata pública y privada y nunca se ha perdido un peso, siempre he sido pulcra e impecable en el manejo de los recursos públicos. Lo que yo le digo a Cali es que mire cómo lo he hecho yo y cómo lo han hecho otros y que juzguen. Creo que dar a conocer mi pasado, las personas con las que he estado rodeada, no tengo prontuario con personas que no hayan sido honestas en el tema de los manejos de los recursos y creo que eso es suficiente. Se tienen que hablar de propuestas pero también se debe de hablar de quién es la gente, de lo que ha pasado y que así mismo se escoja.

¿Qué cree que es lo principal que debe tener un candidato a la Alcaldía para líderar a Cali?

Yo creo que se necesita una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, eso tiene que ver con la transparencia. Experiencia, Cali está pasando por un momento bien dificil y cuando se está así, tienen que traer a los expertos a que manejen la situación. Esto no es un momento para improvisar, no podemos darnos el lujo de traer a cualquier persona. Cali ha escogido muchas veces con algo de folclor y este es un momento serio, la ciudad está muy mal y necesitamos a alguien que sea capaz de sacar lo bueno que tenemos en Cali que también existe. Se necesita talante y ‘berraquera’. Cali está quedada y se necesita eso para sacar a Cali adelante.

¿Qué es lo novedoso que aportaría para sacar a Cali adelante? Y ¿Cómo piensa lograr una Cali diversa, alegre y próspera?

Lo primero es que las personas creen que el orden y la seguridad es una ‘bravuconada’, pero no es así. La autoridad viene de la misma raíz de autorizar, entonces lo que se pide finalmente a la gente es que autorice para llevar el orden, la seguridad, etc y ese es el centro del tema, para que se pueda ser feliz, alegre y próspero. En este momento toda esa alegría caleña no está, porque estamos agobiados por la inflación, por la inseguridad, por la falta de orden, entonces no podemos ser los ciudadanos que somos. Además, Cali tiene un estrés postraumatico, por esa combinación de pandemia y luego estallido social.

Una de las cosas de las que no se habla mucho es que se tiene a la elite y a los protagonistas del paro, la clase vulnerable. Pero la mitad de Cali no paró, sino que siguieron su vida. Uno de los temas fundamentales para mi es acordarnos que en Cali hay una clase media, super vibrante que necesitamos crecer, sacar a más gente de la pobreza, la clase media es la gente que cree en el futuro y trabaja por él.

¿Qué sería lo principal en su agenda para la mujer en su periodo en la Alcaldía de Cali?

Que tengamos mayor igualdad en el acceso a lo que es nuestro derecho: a la participación política por ejemplo. ¿Por qué no un gabinete 100% mujeres? ¿Por qué no que cuando hay convocatorias siempre tenga que haber la mitad del recurso para las mujeres? Hay una agenda muy larga, pero en la Alcaldía lo enfocaría en: la participación de las mujeres en todas las instancias del poder local, que los recursos lleguen con mayor igualdad y que tengamos mejores programas para que las mujeres tengan mayor capacidad de generar sus ingresos y de tener empleo.