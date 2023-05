Habló la mujer que no paga taxis ni restaurantes y esta es la razón por la que lo hace

La mujer que aparece en múltiples videos en las redes sociales al ser reseñada por no pagar los servicios que utiliza como taxis, buses y restaurantes en Medellín, publicó un video en el que explica la razón por la que lo hace.

En el video que se conoció a través de las redes sociales la mujer se presenta y se identifica como Daniela Alzate, da unos agradecimientos antes de explicar por qué es que no paga.

Esta es la razón por la que la mujer dice que no paga taxis ni restaurantes

La mujer grabó un video para explicar las razones por las que no paga por los servicios de taxis, buses, hoteles ni restaurantes.

“Un cordial saludo para todos, mi nombre es Daniela Alzate, (...) también saludo a los hoteles, restaurantes y demás. La finalidad de este video es para pedir excusas públicas por aquellos incidentes que han venido ocurriendo en las últimas semanas y los cuales se han publicado en varias ocasiones por redes sociales”, dice en la primera parte del video.

Luego dijo que: “muchos se preguntan el por qué de mi actuar, ¿cierto?, como yo les conté en algún caso y a algunos medios de comunicación, yo en este momento estoy en embarazo. El papá de mi bebé se encuentra por fuera del país. Yo en estos momentos no cuento con recursos suficientes para poder tener una manutención 100%, lo que me ha obligado a tener que, por así decirlo, no pagar ciertos servicios”.

Después agregó que lo hace, porque “no he tenido el dinero y otros porque realmente ha sido un mal servicio y ante el mal servicio ningún usuario está obligado a pagarlo si no está conforme con él”.

Además, aprovechó el video para pedirle a los ciudadanos que le ayuden a encontrar al papá de su bebé. “Que me ayuden a encontrar al papá de mi bebé, porque así va a ser mucho más fácil para mí, poder pasar una maternidad tranquila y en paz, porque en estos momentos por mi condición no es posible ponerme a trabajar. Espero que entiendan muy bien este caso y que no me sigan acosando en los centros comerciales, en las calles o me sigan montando videos ni publicaciones”.