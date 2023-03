Mujer que fue identificada por no pagar los taxis ahora se sube a los buses y tampoco paga

Mujer que no paga taxis ni buses en Medellín (Captura de video.)

Este viernes, 31 de marzo, se conoció un nuevo video en el que aparece la mujer que ya había sido identificada por los taxistas de Medellín por pedir servicios en la madrugada, bajarse y no pagar las carreras. Ahora, un conductor de bus la identificó cuando se subió al vehículo de servicio público y no quiso pagar el pasaje.

A través de las redes sociales se conoció el video que se observa a la mujer cuando el conductor le pide que pague el pasaje y le responde que no tiene, que en Monterrey se lo pagan.

Mujer que no paga taxis ahora hace lo mismo en los buses

En el video que se conoció se escucha al conductor pedirle que le pague el pasaje, a lo que la mujer le responde descaradamente que no tiene para pagar.

“Me va a pagar el pasaje, por favor”, le dice respetuosamente el conductor del bus. La mujer de inmediato le responde: “no, no tengo. En Monterrey me lo iban a pagar”.

En ese momento el conductor dice: “vean, esta es la señora que siempre se monta en los taxis, la que va los restaurantes y no paga los pasajes ni nada. Miren señores, ya se está montando en los buses y es esa porque aquí tengo la foto”.

Nuevamente le pide que le pague el pasaje a lo que la mujer le responde: “en Monterrey me están esperando para pagar”.

Luego, la mujer ofendida asegura que el conductor le dijo que era una ladrona, a lo que el conductor le respondió que: “no le estoy diciendo ladrona, en ningún momento”.

Finalmente, no se logra saber si pagó o no, pero por la actitud de la mujer, es muy probable que no lo haya hecho y que se haya tenido de bajar del bus.