Mujer que no paga ni taxis ni buses, no pagó en restaurante y le cayó la Policía

Mujer que no paga taxis, buses ni restaurantes en Medellín (Captura de video)

En la tarde de este martes, 4 de abril, la mujer que ha sido desenmascarada por conductores de taxi y de bus, porque usa el servicio y no quiere pagar, habría entrado a un restaurante en Medellín y luego de consumir, no tendría dinero con qué pagar. Ante este hecho le cayó la Policía; sin embargo, el llamado es a que familiares la puedan identificar y le brinden ayuda.

A través de las redes sociales se conoció el video en el que se observa a la mujer, muy bien vestida, llevando su característico sombrero, cuando fue interceptada por uniformados de la Policía porque no habría pagado la cuenta en un restaurante.

Puede leer: Mujer que fue identificada por no pagar los taxis ahora se sube a los buses y tampoco paga

Mujer que no paga taxis, buses ni restaurantes

El último caso que habría protagonizado la mujer que no paga, se registró por la 70 en Medellín, en donde habría consumido en un restaurante y al momento de pagar la tarjeta no le pasó; entonces, dijo que iría hasta el cajero a sacar dinero, pero ahí habrían contactado a la Policía.

En las diferentes redes sociales en los que se conoció el video, los usuarios de internet se pronunciaron.

“¿Otra vez? Hagan algo. Una visita psicosocial a la familia un proceso psicoterapéutico etc.”, “Lo más seguro es que debe de ser un caso de una paciente de psiquiatría, con un trastorno de comportamiento, podría ser un trastorno afectivo bipolar (F31) tipo 1 ó tipo 2″, “Y lo peor que la familia no se pronuncia, será que no quieren de ella?” y “La salud mental es cosa seria”.

“Es la misma de siempre. Debe (creo) la Policía Nacional, tomar cartas en el asunto, para evitar posible lesiones personales, es decir: * Identificarla * Ubicar sitio de residencia * Contactar familiares y explicar la situación repetitiva de los eventos. Ya preocupa el caso” y “Ella hace eso desde hace mucho! Hasta mi hermano sin ser de Medellín estuvo hace como 1 año en un restaurante donde ella hizo lo mismo. Es famosa, no paga el bus, el taxi, la comida, las uñas o peluquería, etc. Finge que está loca cuando llega la policía y no le hacen nada”.

Algunos, aseguran que hace lo mismo en los hoteles.