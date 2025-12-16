Asado navideño en Colombia: claves para llevar la parrilla a otro nivel en diciembre

Con la llegada de la Navidad y el cierre del año, el asado se consolida como uno de los rituales gastronómicos más importantes en los hogares colombianos. Ya sea el 24, el 25 de diciembre, el 31 o el 1 de enero, la parrilla se convierte en el punto de encuentro de familias y amigos. En este contexto, Weber comparte una serie de claves para transformar esta tradición en una experiencia gastronómica de alto nivel, sin perder el espíritu de unión que caracteriza a estas fechas.

La planificación: el primer secreto de un asado exitoso

De acuerdo con expertos, un buen asado navideño comienza mucho antes de encender el fuego. La planificación es fundamental: definir el menú, calcular las cantidades, preparar los ingredientes con anticipación y organizar los tiempos de cocción permite que la experiencia fluya sin estrés ni improvisaciones.

Además, contar con un asador eficiente y versátil marca una diferencia clave en una temporada en la que se preparan entradas, carnes principales y hasta postres, mientras se reúnen personas de distintas generaciones alrededor de la parrilla.

Recetas navideñas que se reinventan en la parrilla

Aunque muchas familias colombianas recurren al horno o la estufa para su menú de fin de año, destacan que casi cualquier receta navideña puede adaptarse a la parrilla.

Piezas grandes como pavo, lomo o pernil alcanzan una textura más jugosa y un sabor profundo cuando se cocinan con calor indirecto. Por su parte, cortes tradicionales como la punta de anca, las chatas o el chicharrón —protagonistas del 25 de diciembre y del 1 de enero— brillan con la cocción directa. La clave está en preparar la parrilla según el método deseado, precalentar correctamente y mantener un control constante de la temperatura.

¿Cuál es el asador ideal para Navidad?

En un país donde las celebraciones suelen ser numerosas, elegir el asador adecuado es determinante. Para reuniones de más de diez personas, se recomienda asadores de carbón de 22 o 26 pulgadas, así como modelos de mayor área de cocción como el Spirit 425 o las líneas Genesis a gas.

Los especialistas coinciden en que, más allá del tamaño, hay criterios esenciales a considerar: materiales de calidad, eficiencia energética, control preciso de la temperatura, facilidad de limpieza y versatilidad para preparar diferentes recetas durante una misma jornada.

Gas, carbón o pellet: ¿cuál conviene más?

La elección del tipo de asador depende del estilo y las preferencias de cada familia, pero esta es una guía práctica:

Carbón: ideal para encuentros largos y reuniones familiares extensas.

ideal para encuentros largos y reuniones familiares extensas. Gas: rápido y cómodo, perfecto para asados más frecuentes o entre semana.

rápido y cómodo, perfecto para asados más frecuentes o entre semana. Pellet: aporta sabores ahumados gracias a la madera, una tendencia en crecimiento.

En Colombia, el asador de carbón sigue siendo el favorito por su arraigo cultural y por el sabor ahumado, profundo y auténtico que ofrece. Más allá del resultado gastronómico, encender el carbón es un ritual que convoca, simboliza hospitalidad y crea el escenario perfecto para conversar y celebrar.

Errores comunes que pueden arruinar el asado (y cómo evitarlos)

Durante la temporada navideña, ciertos errores se repiten: usar líquidos inflamables, no precalentar la parrilla, aplicar exceso de aceite o perder el control del fuego. Para evitarlo, Weber promueve sus conocidos “10 mandamientos del asado”, que incluyen no usar químicos, limpiar la parrilla antes de cocinar, aprovechar la tapa para una mejor convección y ajustar la temperatura según cada preparación.

La seguridad también es clave: mantener la parrilla libre de grasa acumulada, revisar conexiones de gas, usar guantes de protección y supervisar siempre a niños y mascotas cerca del área de cocción.

El arte del ahumado, una técnica en auge

El ahumado se posiciona como una de las técnicas más buscadas en esta temporada. Para dominarla, es necesario mantener temperaturas entre 110 °C y 130 °C y vigilar la calidad del humo.