El plato navideño que conquista diciembre: así se prepara el Lomo al Vino y Cacao

El aroma que llena la casa, el calorcito de la cocina y ese sabor profundo que solo aparece cuando se cocina con cariño: así se siente el Lomo al Vino y Cacao, una receta perfecta para celebrar Navidad y Año Nuevo sin complicaciones, pero con un toque gourmet. Fácil, deliciosa y con ese encanto de las cenas hechas en familia, esta preparación se convierte en una opción ideal tanto para una comida íntima en pareja como para consentir a todos el 24 o el 31 de diciembre.

Además de ser una receta accesible, reúne ingredientes cálidos —vino tinto, cacao puro, panela y hierbas frescas— que despiertan recuerdos, abren el apetito y marcan el comienzo de la fiesta.

Un plato que huele a Navidad desde que empieza a cocinarse

Hay recetas que, apenas comienzan a dorarse, ya transforman el ambiente. Este lomo es así: inicia despacio, perfuma la casa e introduce a todos en el espíritu navideño. La mezcla del vino con el cacao crea una salsa profunda, ligeramente dulce, balanceada y perfecta para quienes disfrutan de sabores reconfortantes, pero sofisticados.

Su textura jugosa y su perfil aromático lo han convertido en uno de los favoritos de la temporada, y este año también hace parte del menú especial de San Silvestre del JW Marriott Bogotá.

Ingredientes (para 4 personas)

800 g de lomo de res en medallones gruesos

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de aceite vegetal

1 cebolla larga finamente picada

2 dientes de ajo triturados

1 taza de vino tinto seco

1 taza de caldo de res

1 cucharada de cacao puro sin azúcar

1 rama de tomillo fresco

1 hoja de laurel

1 cucharadita de panela rallada

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de harina (opcional)

1 chorrito de crema de leche (opcional)

Preparación: fácil, casera y con resultado de chef

Sellar el lomo

Caliente la mantequilla y el aceite en una olla ancha. Selle los medallones por ambos lados hasta obtener un dorado apetitoso. Retire y reserve.

Sofreír y perfumar

En la misma olla, sofría la cebolla y el ajo hasta que estén suaves y dorados. Aquí comienza el aroma navideño.

Deglasar con vino

Agregue el vino tinto, raspe el fondo y deje reducir a la mitad para concentrar los sabores.

Crear la base de la salsa

Incorpore el caldo, la panela, el tomillo y el laurel. Devuelva los medallones, tape y cocine a fuego bajo por 25–30 minutos.

Toque final de cacao

Añada el cacao y mezcle suavemente. Si se prefiere una salsa más espesa, agregue un poco de harina. Ajuste sal y pimienta y finalice con crema de leche para una textura más sedosa.

¿Cómo servirlo para lucirse?

Esta preparación luce especialmente bien sobre un puré de papa criolla cremoso o unas papas rústicas con romero. Bañe los medallones con la salsa caliente y decore con tomillo fresco y un chorrito de aceite de oliva. Es casero, sí, pero con ese toque elegante que convierte la cena en un momento especial.

La versión premium: el Lomo al Vino y Cacao

Para quienes deseen vivir una experiencia aún más especial, este platillo también hace parte del menú de la Cena y Fiesta de San Silvestre del JW Marriott Bogotá. El 31 de diciembre, entre las 7:00 p.m. y las 3:00 a.m., se servirá dentro de un buffet premium diseñado por el equipo de cocineros del hotel, quienes llevan la receta a un nivel de detalle digno de una noche memorable.