Leonor Espinosa: La colombiana que fue nombrada como la mejor chef del mundo

The World’s 50 Best Restaurants 2022 today reveals that the winner of The World’s Best Female Chef Award, sponsored by Nude Glass, is Leonor Espinosa, chef-owner of Leo in Bogotá! #Worlds50Best @NudeGlass @Leoescocina https://t.co/DtUoPmOP7y pic.twitter.com/s4654g4Cjy