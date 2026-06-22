Mes del Padre: “seguiremos renovándonos para responder a las nuevas exigencias del turismo”, Ricardo Kawa, gerente general del Hilton Cartagena

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Con una propuesta enfocada en la unión familiar, el bienestar y la creación de recuerdos inolvidables, Hilton Cartagena se consolida como uno de los destinos preferidos para celebrar el Mes del Padre en la capital de Bolívar. El emblemático hotel, que este año cumple 45 años de trayectoria, ofrece experiencias diseñadas para que padres, hijos y abuelos compartan momentos especiales en un entorno privilegiado frente al mar Caribe.

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La propuesta integra actividades sociales, espacios al aire libre y una variada oferta de gastronomía, permitiendo que las familias disfruten de jornadas de descanso, entretenimiento y conexión en un mismo lugar. Gracias a su infraestructura versátil, el hotel puede adaptar salones, áreas sociales y espacios abiertos para encuentros familiares y celebraciones especiales.

De acuerdo con Ricardo Kawa, gerente general de Hilton Cartagena, la visión del hotel está enfocada en generar experiencias significativas tanto para los huéspedes como para los colaboradores. El directivo ha promovido un modelo de liderazgo donde el bienestar personal y profesional se complementan con la excelencia en el servicio.

La experiencia familiar también incluye espacios pensados para todas las edades. Entre ellos se destacan la sala de juegos infantil, la sala de lactancia, áreas recreativas y zonas de descanso que brindan comodidad, seguridad e inclusión para quienes visitan el hotel durante esta temporada especial.

Además de fortalecer su posicionamiento como referente de turismo familiar en Cartagena, Hilton continúa destacándose por su cultura organizacional. En 2025, la cadena fue reconocida como la mejor empresa para trabajar en Colombia en la categoría de 401 a 1.500 colaboradores. A nivel mundial, también ocupa el primer lugar en el ranking de Mejores Lugares para Trabajar en el Mundo, elaborado por Great Place to Work y Fortune.

Con su combinación de hospitalidad, entretenimiento y experiencias familiares frente al Caribe, Hilton Cartagena reafirma su compromiso de seguir siendo un escenario ideal para celebrar las fechas más importantes junto a quienes más se quiere.

Entrevista | Ricardo Kawa, gerente general del Hilton Cartagena

¿Cómo define su estilo de liderazgo como gerente de Hilton Cartagena?

Mi estilo de liderazgo se basa en la cercanía y la empatía. Creo en estar presente para los equipos, escuchar activamente y entender que cada persona tiene una historia y un contexto. Haber trabajado en distintos países me ha permitido enriquecer esa visión y adaptarme a diferentes culturas, algo que hoy aplico en Hilton Cartagena con un liderazgo más humano y flexible.

Este enfoque está alineado con la cultura de Hilton, reconocida en 2025 como la compañía #1 World’s Best Workplace por Great Place to Work y Fortune, un reconocimiento que refleja el compromiso global de la organización con el bienestar, el desarrollo y la experiencia de sus colaboradores.

¿Cómo ha sido su proceso de adaptación al llegar a Colombia y específicamente a Cartagena junto a su familia, y qué ha significado este cambio en lo personal y profesional?

Ha sido un proceso muy enriquecedor, aunque también retador. Mudarnos de país como familia implica ajustes importantes, especialmente para los hijos, porque significa dejar atrás rutinas, amigos y entornos conocidos. Sin embargo, también ha sido una gran oportunidad de crecimiento para todos.

Llegar a Cartagena ha sido una experiencia muy positiva. Hemos encontrado una ciudad cálida, acogedora y con una gran calidad humana, lo que ha facilitado nuestra adaptación e integración a la vida local.

En lo personal, este proceso me ha recordado la importancia de acompañar de cerca a la familia en los cambios, y en lo profesional me ha permitido comprender aún más el valor de la empatía en el liderazgo y en la gestión de equipos diversos.

¿De qué manera influye su rol como padre de familia en su forma de liderar?

Ser padre de familia ha reforzado mi forma de liderar desde la empatía y la paciencia. En casa aprendo todos los días a escuchar, a acompañar y a entender diferentes etapas de las personas, y eso mismo lo traslado al trabajo. Me recuerda que detrás de cada colaborador hay una persona con vida, emociones y responsabilidades.

En Hilton Cartagena esto cobra aún más sentido, porque trabajamos en una cultura de hospitalidad donde el trato cercano, el servicio cálido y la atención al detalle son esenciales para crear experiencias memorables para nuestros huéspedes. Liderar desde esa perspectiva humana nos permite fortalecer tanto al equipo como la forma en que conectamos con cada visitante.

¿Qué papel juega el liderazgo humano dentro de la cultura de Hilton Cartagena?

En Hilton Cartagena creemos que el servicio excepcional nace de equipos que se sienten valorados y escuchados. Por eso, el liderazgo humano es un pilar fundamental, ya que promovemos un liderazgo cercano, accesible y humano, que entiende que el bienestar de los colaboradores impacta directamente la experiencia del huésped.

Este enfoque nos permite construir una cultura sólida de servicio, donde cada miembro del equipo se siente parte importante de lo que hacemos. Así logramos que la hospitalidad se viva de manera auténtica, consistente y alineada con los más altos estándares de la marca Hilton.

¿Qué momentos cotidianos con sus hijos valora más en esta etapa de vida en Cartagena?

Valoro mucho los momentos simples: compartir en familia, descubrir juntos la ciudad y disfrutar del entorno de Cartagena. Son espacios que, aunque parecen pequeños, ayudan a fortalecer los vínculos y a construir estabilidad en medio de los cambios. Para mí, esos momentos son los que realmente equilibran la intensidad del trabajo.

Ricardo, ya cumple más de un año al frente del Hilton Cartagena. ¿Cómo ha sido este período de retos y transformaciones para mantener la excelencia de uno de los hoteles más emblemáticos de Colombia?

Ha sido un año muy positivo. Justamente el salón donde hicimos la presentación de mi llegada, el Salón Guacamaya, fue completamente renovado. En un hotel como el nuestro, que cumple 45 años de historia, la renovación debe ser permanente.

Poco después de mi llegada inauguramos el Match Point Padel Club, abierto tanto para huéspedes como para la comunidad. Ha sido un éxito total; diariamente recibimos entre 200 y 300 personas que vienen a practicar este deporte. También continuamos renovando habitaciones y diferentes áreas del hotel, porque el huésped de hoy es cada vez más exigente y espera instalaciones modernas y en excelentes condiciones.

El hotel también ha fortalecido su relación con la comunidad cartagenera. ¿Qué representa Hilton Cartagena para la ciudad?

La historia del hotel prácticamente se confunde con la historia de Cartagena. Fuimos el primer hotel de una cadena internacional en la ciudad y contribuimos a atraer visitantes extranjeros.

Además, generaciones enteras de familias cartageneras han celebrado aquí bodas, quince años, primeras comuniones y eventos familiares. Todos tienen algún recuerdo ligado al hotel. Incluso tenemos colaboradores cuyos padres trabajaron aquí décadas atrás. Eso demuestra que Hilton Cartagena es parte fundamental de la comunidad.

El turismo de bienestar ha ganado gran importancia en Colombia. ¿Cómo se adapta Hilton Cartagena a esta tendencia?

El bienestar es uno de nuestros pilares. Contamos con canchas de pádel, una cancha de tenis con gran tradición, seis piscinas, spa completo y acceso directo a la playa.

Nuestra ubicación privilegiada permite que un huésped pueda pasar de una reunión de negocios a la playa o a la piscina en cuestión de minutos. Esa combinación entre turismo corporativo y bienestar es muy valorada por nuestros visitantes.

Se aproxima una importante temporada turística. ¿Qué novedades tienen preparadas para los próximos meses?

Tenemos promociones especiales para colombianos residentes y diferentes paquetes de hospedaje. Para fechas especiales, como el Día del Padre, ofrecemos buffets temáticos y actividades familiares.

Además, durante grandes eventos deportivos instalamos pantallas gigantes para que nuestros huéspedes puedan disfrutar de las competencias en un ambiente especial.

Hilton fue reconocido como uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia. ¿Qué significa este logro?

Es un motivo de enorme orgullo. En 2025 obtuvimos el reconocimiento como el mejor lugar para trabajar en Colombia entre compañías de más de 400 empleados.

Creemos que para ser el mejor lugar para hospedarse primero debemos ser el mejor lugar para trabajar. Cuando los colaboradores se sienten valorados y felices, eso se refleja directamente en el servicio que reciben nuestros huéspedes.

La gastronomía es otro de los aspectos más destacados del hotel. ¿Qué encuentra un visitante en Hilton Cartagena?

Nuestro desayuno en el restaurante Las Chivas es uno de los más reconocidos de la ciudad. Ofrecemos una amplia muestra de la gastronomía cartagenera y colombiana, incluyendo arepa de huevo preparada al momento, deditos de queso, pandebonos, frutas frescas, jugos naturales y estaciones de cocina en vivo.

También contamos con opciones de almuerzo y con el Social Bar, un espacio abierto al público donde muchas personas realizan reuniones de negocios o simplemente disfrutan de un café en un ambiente acogedor.

Muchas familias buscan hoteles que ofrezcan experiencias para niños. ¿Qué alternativas tienen ustedes?

Es una de nuestras grandes fortalezas. De nuestras seis piscinas, dos están dedicadas especialmente a los niños. Además, contamos con un Kids Club completamente renovado, zonas de entretenimiento, actividades recreativas y personal especializado.

Durante los fines de semana y temporadas vacacionales el hotel se transforma. Podemos recibir cerca de 300 niños hospedados y adaptamos la programación con cine, juegos, actividades deportivas y menús infantiles.

El hotel celebra 45 años. ¿Cómo proyecta su liderazgo y el futuro de Hilton Cartagena?

Me siento muy afortunado de liderar el hotel en un momento tan especial. Nuestro objetivo es seguir promoviendo a Cartagena como uno de los grandes destinos turísticos del Caribe.

Tenemos un importante plan de renovación que continuará durante los próximos años. Queremos mantenernos a la vanguardia y seguir siendo un referente para la ciudad, para Colombia y para Hilton a nivel internacional.

¿Cuál considera que es el secreto para mantener un servicio tan reconocido?

No hay secretos. Lo más importante es contar con las personas correctas, apasionadas por lo que hacen y comprometidas con el servicio.

Hoy el liderazgo debe ser cercano. Los gerentes ya no pueden permanecer encerrados en una oficina. Deben estar presentes, conversar con los equipos, escuchar y acompañar. La empatía es fundamental.

El sentido de pertenencia de nuestro equipo es extraordinario y eso se percibe en cada detalle de la experiencia que ofrecemos.

Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría compartir con los lectores?

Que no dejemos para después el disfrute de la vida. Hablamos mucho de trabajo, pero también debemos dedicar tiempo a nuestras familias.

Soy padre de dos hijas y sé la importancia de compartir tiempo con quienes amamos. Debemos disfrutar cada momento, viajar, crear recuerdos y aprovechar las oportunidades para estar juntos. Cuando uno ama lo que hace y comparte esos momentos con su familia, todo cobra mucho más sentido.