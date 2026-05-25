Turismo a Costa Rica se dispara: viajeros colombianos lideran crecimiento en 2026

La temporada de vacaciones de mitad de año volvió a impulsar el crecimiento del turismo internacional en 2026, especialmente entre viajeros que buscan experiencias relacionadas con la naturaleza, el bienestar y las actividades al aire libre. En este panorama, Costa Rica se consolidó como uno de los destinos preferidos para los turistas colombianos, registrando un importante aumento en la llegada de visitantes desde Suramérica.

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De acuerdo con cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), basadas en datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, el país centroamericano reportó 11.302 llegadas internacionales por vía aérea entre enero y abril de 2026. La cifra representó un crecimiento del 12,2 % frente al mismo periodo de 2025 y marcó el mejor primer trimestre turístico en la historia reciente del destino.

Naturaleza y bienestar disparan viajes de colombianos a Costa Rica en 2026

El crecimiento también quedó reflejado en el mercado colombiano. Según el análisis del reporte migratorio, las llegadas de viajeros procedentes de Colombia aumentaron un 20,5 % entre enero y marzo de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento convirtió a Colombia en uno de los mercados emisores más dinámicos hacia Costa Rica en Suramérica, impulsado principalmente por el interés de los viajeros en combinar descanso, sostenibilidad y experiencias auténticas.

Sobre esta tendencia, Heilyn James, coordinadora del Mercado de México y Suramérica del Instituto Costarricense de Turismo, aseguró que “las vacaciones de mitad de año se habían convertido en una de las temporadas más relevantes para los viajeros colombianos, especialmente para quienes buscaban combinar descanso, naturaleza y experiencias más conscientes en un mismo viaje”.

El auge del turismo sostenible ha llevado a muchos viajeros a priorizar destinos que ofrezcan contacto con ecosistemas naturales, bienestar y actividades alejadas del turismo masivo tradicional.

En ese sentido, Costa Rica ha fortalecido durante los últimos años una oferta basada en parques nacionales, volcanes, playas, bosques y turismo ecológico, elementos que hoy representan uno de sus principales atractivos internacionales.

Según el ICT, cerca del 62 % del territorio costarricense está vinculado a conservación y áreas naturales, una característica que ha permitido consolidar experiencias ligadas al turismo responsable y sostenible.

Además del crecimiento turístico, las autoridades destacaron la importancia de que los viajeros planifiquen con anticipación aspectos fundamentales como moneda, documentación migratoria y diseño del itinerario.

Uno de los puntos clave para los turistas colombianos es entender el manejo de la moneda local. En Costa Rica circula el colón costarricense, aunque el dólar estadounidense también es ampliamente aceptado en hoteles, restaurantes y actividades turísticas.

“Para muchos viajeros, la facilidad en los pagos también influía en la experiencia del viaje. Poder usar distintas monedas en el destino les permitía moverse con mayor tranquilidad y enfocarse más en disfrutar cada actividad”, explicó Heilyn James.

Otro aspecto fundamental es el cumplimiento de los requisitos migratorios. Actualmente, los ciudadanos colombianos que cuentan con visa vigente de Estados Unidos, Canadá o del espacio Schengen pueden ingresar a Costa Rica sin necesidad de tramitar una visa adicional.

En los demás casos, el trámite debe realizarse previamente ante el consulado de Costa Rica en Bogotá, presentando documentos como pasaporte vigente, solvencia económica e itinerario de viaje.

La vocera del ICT indicó que la demanda de solicitudes puede generar tiempos de espera prolongados, por lo que recomendó adelantar el proceso con suficiente anticipación.

“Hoy el viajero colombiano estaba tomando decisiones más informadas desde antes de viajar. Entender los requisitos de ingreso no solo facilitaba el proceso, sino que permitía diseñar mejor el itinerario y aprovechar al máximo el destino desde el primer momento”, señaló.

La planeación del viaje también se convirtió en un elemento esencial debido a la variedad de experiencias disponibles en Costa Rica. El país permite recorrer playas, montañas, bosques tropicales y volcanes en trayectos relativamente cortos, lo que facilita construir rutas enfocadas en descanso, aventura o bienestar.

El ICT destacó además que la experiencia turística no se limita únicamente a los paisajes naturales, sino que incluye gastronomía local, tradiciones culturales y actividades sostenibles.

“A esto se sumaba una experiencia integral que incluía gastronomía local, tradiciones y la posibilidad de recorrer distintos ecosistemas como bosque, montaña y playa en un solo viaje”, agregó Heilyn James.

Con este crecimiento sostenido del turismo internacional, Costa Rica continúa posicionándose como uno de los destinos más atractivos para los colombianos durante 2026, en medio de una tendencia global en la que los viajeros buscan cada vez más experiencias conscientes, sostenibles y conectadas con la naturaleza.