Costa Rica reporta récord de turistas colombianos en el 2025

El interés de los colombianos por viajar a Costa Rica continúa en ascenso y se consolida como una de las tendencias turísticas más fuertes de 2025. De acuerdo con cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), sustentadas en datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, entre enero y octubre de este año ingresaron al país centroamericano 28.308 turistas colombianos, lo que representa un crecimiento del 10 % frente al mismo periodo de 2024. Los meses de mayo y julio registraron los mayores incrementos, evidenciando una demanda sostenida más allá de las temporadas tradicionales.

Este comportamiento confirma el dinamismo del mercado colombiano y su creciente interés por destinos turísticos que ofrezcan experiencias diferenciadas, enfocadas en la conexión con la naturaleza, el bienestar, la aventura y el turismo responsable. En ese contexto, Costa Rica ha logrado posicionarse como una opción atractiva para cerrar el año, gracias a su biodiversidad, su estabilidad, su cultura auténtica y su reconocido compromiso con la sostenibilidad.

Costa Rica se posiciona entre los destinos preferidos de los colombianos gracias a naturaleza y turismo responsable

La cercanía geográfica, la conectividad aérea y la afinidad cultural han sido factores clave para fortalecer el flujo de viajeros colombianos. A esto se suma la diversidad de experiencias que ofrece el país bajo el concepto de “Pura Vida”, que integra playas, selvas tropicales, volcanes, reservas naturales y comunidades locales que promueven un turismo consciente y respetuoso con el entorno.

Las estadísticas migratorias también permiten identificar las zonas con mayor concentración de visitantes. Entre enero y octubre de 2025, Costa Rica registró más de dos millones de llegadas por vía aérea, de las cuales cerca de 1,4 millones ingresaron por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José. Esta terminal continúa siendo la principal puerta de entrada hacia destinos de alta demanda como Monteverde, La Fortuna y el Valle Central, donde se combinan naturaleza, aventura y oferta hotelera de calidad.

Un estudio reciente del ICT, realizado en noviembre de 2025, muestra que Costa Rica logra conectar con distintos perfiles de viajeros colombianos, adaptando su oferta a las motivaciones específicas de cada grupo etario. Los jóvenes entre 18 y 24 años buscan principalmente experiencias de aventura, contacto con comunidades locales y actividades pensadas para redes sociales, priorizando lo auténtico y lo visual.

Por su parte, los viajeros entre 25 y 35 años prefieren viajes en pareja, combinando exploración, naturaleza y planes de romanticismo, como estancias en lodges ecológicos, caminatas en parques nacionales o escapadas a playas tranquilas. El segmento de 35 a 44 años se inclina por viajes familiares, valorando la seguridad, la comodidad y el entretenimiento en entornos naturales controlados.

Los colombianos entre 45 y 54 años muestran mayor interés por experiencias de ecoturismo de bajo esfuerzo físico, mientras que los viajeros de 55 a 64 años priorizan el descanso, el disfrute pausado de la naturaleza y las playas, así como la facilidad de movilidad.

Estas preferencias se reflejan en los intereses generales del viajero colombiano, donde la gastronomía y las playas lideran las motivaciones de viaje con un 64 %, seguidas por los paisajes naturales (59 %) y las experiencias de lujo (27 %). Costa Rica ha respondido con una oferta que integra sostenibilidad, confort y experiencias personalizadas.

Heilyn James, líder de los mercados de México y Sudamérica del ICT, destacó que Colombia se consolidó como el segundo mercado más importante de Sudamérica para Costa Rica, representando cerca del 25 % del total regional. Con estos resultados, Costa Rica reafirma su posición como uno de los destinos preferidos por los colombianos para finalizar el año, ofreciendo experiencias memorables que trascienden el turismo tradicional.