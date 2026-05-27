Disfunción eréctil y emociones: la realidad que viven muchos hombres

Un estudio publicado en American Journal of Medicine compartió que quienes tienen sexo de 3 a 4 veces por semana corren menos riesgo de padecer disfunción eréctil. Foto: Twitter

Asociar el deseo sexual únicamente con la juventud es una idea que invisibiliza una parte importante de la vida adulta y refuerza el mito de que la sexualidad desaparece con los años. Sin embargo, los registros de las clínicas Boston Medical en Colombia muestran una realidad distinta: en los últimos tres años, más de la mitad de los pacientes atendidos por disfunción eréctil fueron hombres mayores de 50 años.

Además, el 97% de estos pacientes afirmó que esta condición tuvo un impacto emocional en su vida, lo que demuestra que la salud sexual masculina no solo está relacionada con el desempeño físico, sino también con la autoestima, la confianza, la vida en pareja y el bienestar mental.

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La sexualidad no termina con la edad

De acuerdo con la doctora Lucenith Arias, cada vez son más los hombres mayores que deciden consultar sin vergüenza y hablar abiertamente sobre su salud sexual.

“Cada vez vemos más hombres mayores de 50, 60 e incluso 70 años entendiendo que la sexualidad no termina con la edad. El gran cambio cultural es que hoy se habla más del tema y se consulta sin tanta vergüenza. La sexualidad no pertenece únicamente a los jóvenes; pertenece a cualquier persona que quiera vivir plenamente su intimidad”, señaló la doctora Arias.

Este cambio evidencia que la salud sexual después de los 50 años se ha convertido en una preocupación legítima para una generación que se mantiene activa, que desea conservar su intimidad y que busca una mejor calidad de vida.

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Disfunción eréctil: una señal de alerta para la salud general

La disfunción eréctil puede aparecer por múltiples factores, pero después de los 40 años cerca de la mitad de los hombres puede presentar algún grado de esta condición. Por eso, los especialistas insisten en la importancia de consultar a tiempo, ya que en algunos casos puede estar relacionada con problemas de salud de base.

Según la muestra de pacientes atendidos por Boston Medical, solo el 23% tenía un peso adecuado, mientras que el resto presentaba sobrepeso u obesidad. Además, cuatro de cada diez pacientes con disfunción eréctil tenían hipertensión, mientras que la diabetes y el colesterol alto figuraban entre las condiciones más frecuentes.

“En algunos pacientes, la disfunción eréctil puede ser una manifestación temprana de enfermedad cardiovascular. Por eso es tan importante consultar a tiempo: no solo buscamos mejorar la función sexual, sino identificar factores de riesgo que pueden afectar la salud integral”, explicó la doctora Arias.

El impacto emocional de la disfunción eréctil

Aunque suele hablarse de la disfunción eréctil desde una perspectiva física, su efecto emocional puede ser profundo. La pérdida de confianza, la ansiedad, el miedo al rechazo y la dificultad para hablar del tema con la pareja son algunas de las consecuencias que pueden afectar la vida diaria de los hombres.

Para Boston Medical, atender la salud sexual masculina también implica reconocer este componente emocional. Según la doctora Arias, los pacientes que completan sus tratamientos no solo mejoran su desempeño sexual, sino que también recuperan seguridad y bienestar.

Recomendaciones para mantener una vida sexual saludable después de los 50 años

Para los hombres mayores de 50 años que sienten que algo no va bien con su salud sexual, la doctora Lucenith Arias recomienda:

Realizar actividad física de manera regular. Evitar el cigarrillo y el consumo excesivo de alcohol. Mantener una comunicación abierta con la pareja. Realizar chequeos médicos periódicos. Controlar enfermedades de base como diabetes, hipertensión y colesterol alto.



