Después de los 35: tres rituales sencillos para ayudar a regenerar el colágeno de la piel

Hay un momento en el que muchas mujeres empiezan a notar pequeños cambios frente al espejo: la piel pierde luminosidad más rápido, el rostro luce cansado incluso después de descansar y la firmeza ya no responde igual que antes. Aunque estos cambios parecen aparecer de un día para otro, detrás de ellos suele estar la disminución del colágeno, la proteína encargada de mantener la estructura, elasticidad y resistencia de la piel.

Las líneas finas alrededor de los ojos y la boca, la sensación de tirantez y el aspecto apagado que dejan el estrés o las pocas horas de sueño no son casualidad. La producción natural de colágeno comienza a disminuir desde la adultez joven y factores como la exposición solar, la contaminación, el estrés oxidativo y los malos hábitos de descanso aceleran el desgaste de las fibras que sostienen la piel.

“Muchas mujeres creen que el envejecimiento visible llega de golpe, pero en realidad la piel lleva años acumulando fatiga celular, radiación UV y estrés oxidativo. Cuando aparecen las líneas marcadas, el colágeno ya viene debilitándose desde hace tiempo”, explica Isa Werner.

La buena noticia es que no siempre se necesitan rutinas extensas o decenas de productos para apoyar la regeneración de la piel. Expertos aseguran que pequeños hábitos diarios pueden ayudar a proteger el colágeno y mejorar la apariencia de firmeza, hidratación y elasticidad.

Ritual 1: proteger la piel antes de corregirla

Antes de pensar en tratamientos intensivos, el primer paso está en evitar el deterioro acelerado del colágeno. La exposición solar continúa siendo una de las principales causas del envejecimiento prematuro, ya que activa enzimas que degradan las fibras de soporte de la piel.

Por eso, limpiar el rostro y aplicar protector solar cada mañana sigue siendo uno de los hábitos más efectivos para conservar una piel uniforme, luminosa y protegida frente al daño ambiental.

Ritual 2: usar activos que apoyen la regeneración

La conversación sobre el colágeno ha evolucionado. Actualmente, el interés ya no se centra únicamente en “rellenar” la piel, sino en estimular sus procesos naturales de renovación.

Ingredientes como retinal encapsulado, bakuchiol, ceramidas, niacinamida, antioxidantes y ácido hialurónico comenzaron a ganar protagonismo en fórmulas enfocadas en mejorar la firmeza y la textura de la piel.

Bajo esa lógica aparecen tratamientos multifunción como FRESH skin perfection, desarrollados para piel fatigada, líneas finas y barrera cutánea debilitada, con activos que ayudan a fortalecer la hidratación y mejorar la elasticidad.

“Hoy la tendencia ya no es rellenar superficialmente, sino ayudar a la piel a producir colágeno de forma más eficiente, retener hidratación y defenderse del desgaste cotidiano. Cuando se logra esa sinergia, el rostro recupera elasticidad y luz de forma progresiva”, señala Isa Werner.

Ritual 3: dormir mejor y reducir el estrés

Aunque muchas veces pasa desapercibido, el descanso también juega un papel clave en la regeneración de la piel. Durante las horas de sueño, el cuerpo activa procesos de reparación celular que ayudan a mantener la piel saludable y equilibrada.

El estrés constante y dormir pocas horas favorecen el estrés oxidativo, una condición que acelera el deterioro del colágeno y puede hacer que el rostro luzca más cansado y opaco. Por eso, mantener rutinas de descanso y momentos de desconexión también se convierte en un aliado para cuidar la apariencia de la piel después de los 35 años.

¿Se puede recuperar el colágeno de la piel?

Aunque el paso del tiempo es inevitable, especialistas coinciden en que sí es posible apoyar la producción natural de colágeno con hábitos consistentes y cuidados preventivos. La combinación de protección solar, hidratación, activos regeneradores y descanso adecuado puede ayudar a mejorar progresivamente la elasticidad, firmeza y luminosidad del rostro.

Más que buscar resultados inmediatos, la tendencia actual apunta a fortalecer la salud de la piel a largo plazo y prevenir el desgaste celular causado por factores externos y el ritmo de vida diario.