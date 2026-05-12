¿Por qué algunos hombres se sienten tristes después de tener un orgasmo?

Para muchos hombres, el sexo suele asociarse únicamente con placer. Sin embargo, una realidad poco visibilizada es que, tras el orgasmo, algunos experimentan tristeza, vacío o malestar emocional. Este fenómeno, más común de lo que se cree, tiene nombre: disforia postcoital, y no está relacionado con falta de deseo ni con bajo rendimiento sexual, sino con procesos neuroquímicos en el cerebro.

¿Qué es la disforia postcoital?

El Dr. Antonio José Sánchez Barbosa, sexólogo de Boston Medical, la define como “la aparición de emociones que se perciben como negativas después de una relación sexual satisfactoria. Un problema más común de lo que puede pensarse”. Se trata de una respuesta emocional que puede aparecer incluso cuando la experiencia sexual ha sido placentera, lo que suele generar confusión en quienes la experimentan.

La causa: un “bajón químico” en el cerebro

Durante el acto sexual, el organismo libera neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y las endorfinas, responsables del placer, el vínculo emocional y la sensación de bienestar. Sin embargo, tras el orgasmo, estos niveles descienden de forma abrupta, generando una especie de “bajón” químico. Ese contraste es interpretado por el sistema nervioso como un vacío emocional, lo que puede traducirse en tristeza, desconexión o irritabilidad.

Le puede interesar: ¿Quiere orgasmos más intensos? Esta técnica ancestral podría ayudarle

¿Por qué afecta más a algunos hombres?

Aunque la disforia postcoital puede presentarse en cualquier persona, existen factores que la intensifican. Por un lado, quienes tienen antecedentes de ansiedad, depresión o altos niveles de estrés pueden experimentar con mayor intensidad este cambio emocional. Por otro, el componente cultural también influye: según el Dr. Sánchez Barbosa, “el condicionamiento histórico ha llevado a muchos hombres a reprimir lo que sienten”, lo que añade desconcierto y dificulta la expresión emocional. Además, este fenómeno no se limita a las relaciones sexuales en pareja; también puede aparecer tras la masturbación, donde suele mezclarse con sentimientos de culpa o vergüenza.

Cómo manejar la tristeza después del sexo

Frente a esta situación, los expertos de Boston Medical recomiendan implementar el llamado aftercare, un espacio de cuidado posterior al acto sexual que incluye contacto físico no erótico, respiración sincronizada, conversación tranquila y validación emocional mutua. Estas prácticas ayudan a regular el sistema nervioso, reducir la sensación de aislamiento y enviar señales de seguridad al cerebro, mitigando así el impacto del bajón emocional.

La importancia de la comunicación en pareja

El abordaje también pasa por la responsabilidad afectiva y la comunicación abierta en pareja. Explicar lo que ocurre permite evitar malentendidos y comprender que no se trata de algo personal ni voluntario. Como señala el especialista, es “una tormenta del sistema nervioso que ambos pueden sortear juntos”, lo que convierte la empatía y el acompañamiento en herramientas clave para fortalecer el vínculo.

Lea también: Por qué fingir orgasmos puede afectar tu relación (y tu salud sexual)

¿Cuándo buscar ayuda profesional?

Si la tristeza postcoital se vuelve recurrente, afecta la autoestima o genera conflictos en la relación, es recomendable acudir a un profesional en salud sexual. El abordaje clínico incluye psicoeducación, exploración de la narrativa personal sobre el sexo y regulación de expectativas de rendimiento, con el objetivo de mejorar el bienestar emocional y sexual.

Romper el silencio: clave para la salud emocional masculina

La disforia postcoital sigue siendo un tema poco hablado, especialmente entre hombres. Visibilizarla y comprenderla es fundamental para reducir el estigma, normalizar la experiencia y promover una salud emocional más integral.