Jamar se viste de Carnaval y premia a los guardianes de la tradición barranquillera

En el marco de la festividad cultural más emblemática de Colombia, Muebles Jamar ratificó su compromiso con la identidad nacional y el fortalecimiento del patrimonio cultural a través de su iniciativa Jamar Social, con la que reconoció a los principales hacedores del Carnaval de Barranquilla. Durante los días 29, 30 y 31 de enero, la compañía realizó la entrega de aportes económicos a ocho agrupaciones tradicionales, exaltando su papel como guardianes de la tradición.

Como empresa con más de 75 años de historia y licenciada como Marca País por Procolombia, Jamar destacó que este homenaje busca visibilizar el talento local y el trabajo de quienes, con esfuerzo y vocación, mantienen viva la esencia de una de las fiestas más importantes del país. Para la marca, el Carnaval de Barranquilla no solo representa una celebración, sino un símbolo de la diversidad cultural colombiana y un motor de identidad colectiva.

Jamar impulsa el corazón del Carnaval con apoyo directo a sus hacedores

Gloria Torres, Chief Marketing Officer de Jamar, explicó que esta iniciativa nace del reconocimiento a las raíces culturales del Caribe colombiano. “El Carnaval es un símbolo de la identidad barranquillera y colombiana. Jamar, siendo una marca 100% colombiana, reafirma su compromiso con el legado de nuestra gente, destacando a quienes perpetúan la esencia de esta fiesta tradicional”, afirmó la directiva.

La jornada de apoyo benefició a agrupaciones de amplia trayectoria como Cumbiamba El Cañonazo, Estampas Colombianas, Cipote Marimonda, Farotas de la Talaigua Nuevo, Negritas Puloy de Montecristo, Cumbión de Oro, Congo Reformado y Cumbiamba La Guapachosa. Cada colectivo recibió un aporte de 2.000.000 de pesos, recursos destinados a cubrir costos de logística, vestuario y transporte, elementos clave para garantizar su participación en los desfiles y eventos oficiales.

Según Gloria Torres, esta entrega tiene un fuerte componente social: “Nuestro lema siempre ha sido hacemos familias felices, y apoyar la tradición a través de estos aportes a los hacedores del Carnaval hace parte de entregar felicidad desde estas iniciativas”. Para Jamar, fortalecer el tejido social, la unión comunitaria y la preservación cultural es una prioridad dentro de su estrategia de responsabilidad social empresarial.

Rafael Altamar, director de la Cumbiamba El Cañonazo, agradeció el respaldo y destacó que el principal objetivo es mantener viva la cumbia autóctona del barranquillero. “Agradecemos a Muebles Jamar por ese apoyo incondicional que nos da no solo en Carnaval, sino a lo largo del año”, señaló. Por su parte, Rubén Jiménez, director de Cipote Marimonda, afirmó que este tipo de aportes permiten aliviar la carga económica que implica participar en una fiesta de gran magnitud.

Las entregas se realizaron en eventos especiales en las tiendas Jamar de Trinitarias, Norte y Paseo Bolívar, en Barranquilla, donde los espacios se vistieron del rojo característico de la marca y se convirtieron en escenarios culturales. Estas jornadas contaron con la presencia de invitados especiales, entre ellos Sharon Acosta, Reina del Carnaval de los Niños, reforzando el valor simbólico de la identidad local.

Con este respaldo, Jamar resalta el valor de lo propio y lo nacional. “Nuestros muebles son diseñados y fabricados por manos colombianas, utilizando insumos como madera 100% roble. Al igual que los hacedores moldean la cultura, nosotros trabajamos con amor para construir el hogar de las familias del país”, concluyó Torres.

De esta manera, Muebles Jamar no solo se consolida como líder en el sector de mobiliario para el hogar, sino también como una empresa comprometida con el desarrollo cultural, la tradición barranquillera y la proyección del Carnaval de Barranquilla como patrimonio vivo de Colombia.