Más de 100 familias participaron en ‘Fachadas en Carnaval’, el concurso que llena de color a Barranquilla

Barranquilla respira ambiente de fiesta y comienza a vivir intensamente los días del Carnaval de Barranquilla 2026 con desfiles, eventos culturales y concursos que exaltan la creatividad popular. Uno de los más esperados es Fachadas en Carnaval, una iniciativa que en su versión 27 coronó como ganadora a una familia del barrio San Isidro, consolidando este certamen como una de las expresiones más auténticas del espíritu carnavalero.

El evento se realizó en la Casa del Carnaval y contó con la participación de más de 100 familias, cifra récord en la historia del concurso, que cada año invita a los barranquilleros a decorar las fachadas de sus hogares con motivos alusivos a la fiesta más grande de Colombia.

Fachadas en Carnaval celebró su edición 27 con récord de participantes y premios millonarios

El creador del concurso y Rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2020, Alcides Romero Cogollo, destacó la evolución del evento y su impacto en la cultura local. “Fachadas en Carnaval es una muestra de cómo el Carnaval vive en los barrios, en las casas, en la familia. Es una forma de mantener viva la tradición desde lo cotidiano, desde la puerta de cada hogar”, afirmó durante la apertura del acto de premiación.

La gran ganadora fue Rosa Llanos Salas, quien gracias a su decoración inspirada en una caseta carnavalera, recibió un cheque por cinco millones de pesos. Su fachada estuvo llena de colores, disfraces, sombreros y elementos típicos de las carnestolendas, elaborados con el apoyo de todos los integrantes de su familia.

“Muy emocionada por este premio, después de diciembre uno suelta la Navidad y empieza a decorar con el Carnaval. Esto es amor, pasión y mucha alegría, que es lo que queremos transmitir año tras año”, expresó Llanos Salas visiblemente emocionada ante los asistentes.

Jairo Cassiani Foto el barrio San Isidro ganó el concurso Fachadas en Carnaval 2026 en Barranquilla.

El segundo lugar fue para Antonio Bovea García, del barrio Lucero, quien recibió un premio de dos millones de pesos gracias a una propuesta que también resaltó la identidad cultural y la creatividad comunitaria.

Para Alcides Romero, el concurso tiene un valor que va más allá de lo estético. “Este evento demuestra que el Carnaval no solo se vive en los grandes desfiles, sino en los barrios, donde la gente convierte su casa en un escenario cultural”, señaló.

Todos los participantes recibieron un kit carnavalero como reconocimiento, además de participar en rifas de objetos alusivos a la fiesta, fortaleciendo el sentido de comunidad y celebración colectiva.

El concurso Fachadas en Carnaval cuenta con el respaldo de Carnaval S.A.S. y el apoyo de la Secretaría Distrital de Cultura, a través de la Bolsa de Estímulos, lo que garantiza su continuidad como una estrategia para fomentar la participación ciudadana y la apropiación del patrimonio cultural.

Con iniciativas como esta, Barranquilla confirma que el Carnaval no solo se baila y se canta, sino que también se decora, se vive en familia y se construye desde los hogares, donde cada fachada se convierte en una declaración de identidad, tradición y orgullo caribe.