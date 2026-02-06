El Carnaval 2026 impulsa el turismo y dispara el interés por viajar a Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla vuelve a posicionarse como uno de los principales motores culturales y turísticos del país. Para la edición de 2026, el interés por viajar a la capital del Atlántico creció de manera significativa, con un aumento del 24 % en las búsquedas de vuelos nacionales frente al año anterior, de acuerdo con datos del buscador de viajes KAYAK.

El crecimiento confirma el peso del Carnaval dentro del calendario turístico del país y su capacidad para movilizar viajeros desde distintas regiones y de otros países.

También le puede interesar: ‘Café Arte Musa’ rinde homenaje al maestro Enrique Lamas en su tercera edición durante el Carnaval 2026

Crece el interés de viajeros por llegar a Barranquilla

Esta celebración, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, despierta cada vez más el deseo de los viajeros por conocerla.

A nivel nacional, Bogotá, Medellín y Cali encabezan el listado de ciudades desde donde se registra mayor intención de viaje hacia Barranquilla durante las fechas del Carnaval. El precio promedio de los vuelos ida y vuelta en clase económica está en 527.531 de pesos, lo que representa una reducción cercana al 10 % frente a 2025 y refuerza el atractivo del evento para viajeros que buscan ajustar su presupuesto sin renunciar a la experiencia.

Bogotá lidera con un valor promedio de 456.038 de pesos por persona, seguida por Medellín con 670.963 pesos y Cali con 658.801 pesos.

“El Carnaval de Barranquilla sigue siendo un pilar del calendario cultural del país y continúa impulsando tanto el turismo nacional como el internacional”, dijo Alejandro Lombana, director comercial de KAYAK Latinoamérica.

Viajeros procedentes de Estados Unidos, México y Chile lideran las búsquedas de vuelos internacionales hacia Barranquilla para las fechas de la celebración, lo que confirma la creciente visibilidad del Carnaval como experiencia cultural para visitantes extranjeros que llegan a Colombia.

Por su parte, con el fin de responder a la alta demanda y facilitar la llegada de más viajeros al Carnaval, la aerolínea Wingo anunció la habilitación de 12 vuelos adicionales entre el 12 y el 18 de febrero, conectando a Bogotá y Medellín con Barranquilla.

La medida permitirá sumar cerca de 4500 sillas adicionales al mercado, en un periodo clave para la movilidad aérea hacia la capital del Atlántico. En total, serán seis vuelos extra en la ruta Bogotá–Barranquilla–Bogotá y seis más entre Medellín–Barranquilla–Medellín, fortaleciendo la conectividad hacia “La Arenosa” durante los días de mayor afluencia.

La experiencia comenzará desde el aire con los llamados “Vuelos de La Gozadera”, en algunos trayectos hacia Barranquilla, que incluirán dinámicas a bordo en alianza con Old Parr. En tierra, la compañía participará el 14 de febrero en la Batalla de Flores con una carroza en la Vía 40, acompañada por Checo Acosta, y también hará parte de la agenda musical del Carnaval en el Malecón del Río, donde ese mismo día se realizará la Fiesta Wingo con Kevin Flórez como invitado especial. Los vuelos adicionales ya se encuentran disponibles en los canales oficiales de la aerolínea.