Continúa la programación cultural de la KZ del Malecón del Río en el Carnaval de Barranquilla

Las tradicionales casetas del Carnaval de Barranquilla han sido, durante décadas, espacios donde la música, el baile y la amistad se unen para celebrar la vida y la identidad caribeña. Nacidas como escenarios populares y abiertos, con el paso del tiempo se transformaron en puntos de encuentro intergeneracionales, donde se mezclan sonidos, sabores y experiencias que mantienen viva la esencia de la fiesta. En 2025, más de 15 mil personas se congregaron en una caseta que apostó por resignificar este formato, demostrando que el Carnaval cobra aún más sentido cuando se vive acompañado.

En 2026, la KZ Old Parr vuelve a encender el Carnaval con una propuesta que pone en el centro el encuentro entre amigos, la música en vivo y la celebración compartida. Desde el jueves 5 hasta el lunes 16 de febrero, este espacio ubicado en el Malecón del Río se consolida como uno de los principales epicentros culturales del Carnaval, con una agenda artística pensada para acompañar cada momento de la temporada.

Más de 10 días de música, amigos y tradición: así será la KZ en el Carnaval 2026

La programación arrancó el jueves 5 de febrero con Óscar Gamarra y Hafit David, y continuó el viernes 6 con Elder Dayán y Óscar Prince, dos referentes del vallenato moderno. El sábado 7 fue el turno de Los de Juancho y La Charanga del Sur, mientras que el domingo 8 la KZ abrió sus puertas con entrada libre y DJ invitado, en una jornada diseñada para disfrutar sin afán y reencontrarse entre amigos.

El lunes 9 y el jueves 12 de febrero, la música tomó un giro caribeño contemporáneo con Aria Vega, quien el jueves compartirá escenario con Julio Rojas, en una noche que conecta nuevas voces con la identidad del Carnaval. El viernes 13, el vallenato vuelve a ser protagonista con Iván Villazón y La Nómina del Pin, en un show cargado de nostalgia y clásicos del género.

Uno de los momentos más esperados será el sábado 14 de febrero, cuando la KZ Old Parr vivirá una de sus jornadas más intensas con un cartel que mezcla ritmos y generaciones: Lil Silvio & El Vega, Bazurto All Star, Armez, El Meke y Kevin Flórez, en una noche que promete ser una verdadera explosión de champeta, urbano y música popular. El domingo 15 continuará la fiesta con Criss & Rony y Rafa Pérez, y el lunes 16 de febrero el cierre estará a cargo de dos grandes referentes del vallenato: Churo Díaz y Poncho Zuleta, quienes conectan historia, tradición y celebración.

Uno de los pilares de esta edición es “Agua e Panela”, el cóctel creado por Aria Vega junto a Old Parr, inspirado en los sabores cotidianos del Caribe y en la idea de compartir. Elaborado con un whisky reconocido por su suavidad, este cóctel se convierte en una invitación a brindar sin afán y a disfrutar el Carnaval desde la conversación. Además de estar presente en la KZ, Agua e Panela también se podrá encontrar en los restaurantes de Casa Independiente.

La experiencia se complementa con una oferta gastronómica típica, con marcas como Narcobollo, que llevan a la caseta sabores profundamente ligados a la memoria colectiva del Caribe, reafirmando que el Carnaval también se vive desde la mesa.

A esto se suman aliados como Gatorlit, con su oasis de hidratación y consumo responsable; Wingo, que tendrá una activación especial durante el remate de la Batalla de Flores; y marcas como Chery, Coca-Cola y Monster, que acompañarán distintos momentos de la programación.

Con entradas desde 40 mil pesos, la KZ Old Parr del Malecón del Río mantiene su vocación de ser un espacio abierto, accesible y cultural, donde la tradición del Carnaval se renueva sin perder su esencia: la música, la amistad y el encuentro. Las boletas están disponibles en Metroconcierto y Metroticket.