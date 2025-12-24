JetSMART y Lulo Bank se unen para ofrecer hasta 25% de descuento en tiquetes aéreos nacionales

De cara al cierre de año y al inicio de la temporada alta de viajes, JetSMART Airlines, la aerolínea ultra low cost más grande y de mayor crecimiento en Suramérica, anunció una alianza estratégica con Lulo Bank, el primer banco 100% digital de Colombia, que permitirá a los clientes con tarjeta de crédito Lulo acceder a descuentos especiales en tiquetes aéreos de hasta 25%.

La iniciativa, que busca ampliar las opciones para planear viajes nacionales con precios preferenciales, estará vigente todos los fines de semana entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, y permitirá viajar hasta el 31 de mayo de 2026, siempre que las compras se realicen con al menos siete días de anticipación. El beneficio aplica exclusivamente para pagos realizados con la tarjeta de crédito de Lulo Bank.

De acuerdo con los términos de la campaña, los pasajeros podrán acceder a hasta 25% de descuento sobre tarifas base regulares, así como a un 5% de descuento adicional en tarifas promocionales. No obstante, durante los periodos de alta demanda, el beneficio será de hasta 5%, en fechas específicas que incluyen las festividades de fin e inicio de año, Semana Santa y otros puentes festivos estratégicos.

Entre los periodos considerados de alta demanda se encuentran el lapso comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, así como fechas puntuales en febrero, marzo, abril y mayo de 2026. Estas condiciones permiten a los viajeros anticiparse y planear sus desplazamientos dentro del país con mayor previsión y ahorro.

Para acceder al descuento, los interesados deberán solicitar un código promocional a través del enlace habilitado por la alianza y registrarlo en JetSMART.com al momento de realizar la compra. La promoción es válida para toda la red de rutas de JetSMART en Colombia, que actualmente conecta 10 destinos a través de 19 rutas domésticas.

La operación de la aerolínea en el país se apoya en una flota de 50 aeronaves Airbus A320neo, reconocidas por incorporar tecnología eficiente en el consumo de combustible y por contribuir a la reducción de emisiones de CO₂, en línea con los compromisos de sostenibilidad del sector aéreo.

“En JetSMART continuamos fortaleciendo nuestra apuesta por democratizar el transporte aéreo. Esta colaboración con Lulo Bank se integra a nuestra estrategia de ofrecer más opciones para viajar dentro del país, acompañando a los pasajeros en la planificación de sus viajes de fin de año con alternativas accesibles y convenientes”, afirmó Carolina Ruiz, Gerente Comercial de JetSMART en Colombia.

Por su parte, Lulo Bank incorporó esta alianza como parte de su propuesta de valor para los más de 22 mil clientes que actualmente cuentan con su tarjeta de crédito, en una fase inicial del producto. “Esta alianza con JetSMART refleja nuestra visión de crear experiencias simples, cercanas y 100% digitales, con beneficios reales que impactan el día a día de nuestros clientes”, señaló Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Con este anuncio, JetSMART Airlines refuerza su propósito de acercar la experiencia de volar SMART a más personas. Además, su relación estratégica con American Airlines permite a los pasajeros acceder al programa AAdvantage®, ampliando las opciones de acumulación y redención de millas dentro de su red de rutas en Colombia y la región.