“Buscamos ofrecer más alternativas a precios justos”: la expansión de JetSMART en 2026, contada por Carolina Ruiz, gerente comercial de la aerolínea

La aerolínea JetSMART anunció la apertura de dos nuevas rutas nacionales que fortalecerán su presencia en el Caribe colombiano: Bogotá–Barranquilla y Bogotá–Montería, que comenzarán operación el 3 de febrero y el 3 de marzo de 2026, respectivamente. Con estas nuevas conexiones, la compañía completará 21 vuelos semanales y más de 3.900 sillas por trayecto, ofreciendo tarifas desde $90.000 e integrando su modelo low cost al crecimiento de la conectividad regional.

El anuncio se suma a la expansión de la aerolínea, que ya alcanza 19 rutas domésticas, 10 destinos nacionales y 6 internacionales, incluyendo las nuevas operaciones hacia Punta Cana desde Medellín y Cali. En este contexto, PUBLIMETRO habló con Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART en Colombia sobre el impacto de estas rutas, su estrategia de precios, la expansión en la costa Caribe y la apuesta de la compañía por la sostenibilidad y la democratización del transporte aéreo.

Entrevista a Carolina Ruiz, gerente comercial de JetSMART

Sobre la llegada de las nuevas rutas a Barranquilla

—Carolina, comenzamos con una buena noticia para Barranquilla y la región: la llegada de nuevas rutas. ¿Cómo se dio esta expansión hacia la costa Caribe colombiana?

—Para contarte un poco la historia de JetSMART, nosotros entramos con siete operaciones domésticas. El año pasado, en noviembre, abrimos la ruta Medellín–Barranquilla con un vuelo diario. Fue nuestra primera apuesta al mercado de la costa, puntualmente Barranquilla, ya que también llegábamos a San Andrés, Cartagena y Santa Marta. Iniciamos operación en febrero, en pleno Carnaval de Barranquilla y con el concierto de Shakira.

Viendo la oportunidad de seguir conectando la región —por su importancia corporativa, turística y étnica, al estar ubicada entre Santa Marta y Cartagena— decidimos lanzar la ruta Bogotá–Barranquilla, que salió a la venta en octubre e iniciará operación el 3 de febrero de 2026. Con esto tendremos 21 frecuencias semanales entre ambas ciudades, permitiendo conexiones nacionales e internacionales, como la que inauguramos hacia Santiago de Chile a partir del 1 de diciembre.

Estamos muy contentos de fortalecer la conectividad de Barranquilla y no depender solo del Medellín–Barranquilla, sino conectar directamente la capital con la costa colombiana.

Sobre tarifas y modelo low cost

—Pasemos a lo que más les interesa a los lectores: los precios. ¿Cómo están las tarifas y qué pueden esperar los viajeros?

—El regreso del modelo low cost al mercado colombiano permite que la gente viaje a precios muy bajos, como los que ofrece JetSMART. Dentro de nuestra filosofía, el cliente paga solo por lo que necesita. Tenemos tarifas desde $90.000 sin maleta. Si el pasajero quiere añadir equipaje, la maleta puede costar desde $68.000, dependiendo del momento de compra.

Tuvimos nuestro Smart Sale, con tarifas muy económicas hacia Barranquilla, y también tendremos ofertas muy potentes en Black Friday. Antes, una tarifa Bogotá–Barranquilla no bajaba de $700.000 ida y vuelta. Con nosotros, pueden conseguir tiquetes desde $180.000 por trayecto, sin maleta incluida.

Además, nuestros pasajeros pueden acumular millas con el programa AVANTAGE, algo que no ofrecían todas las aerolíneas de bajo costo en el país.

Sobre expansión en la costa Caribe

—¿Qué otras ciudades de la costa Caribe están cubriendo actualmente? ¿Cómo avanza esa conectividad?

—Ya operamos desde Bogotá hacia Cartagena, Santa Marta y San Andrés. Desde Medellín, tenemos rutas hacia Cartagena, Santa Marta, San Andrés y también inauguramos el vuelo Medellín–Montería, al tiempo que Medellín–Barranquilla. Ahora abrimos Bogotá–Montería, que comenzará operación el 3 de marzo de 2026.

Buscamos conectar toda la costa Caribe con tarifas ajustadas al mercado. Algo interesante es que muchos de nuestros usuarios son primeros viajeros, personas que nunca habían tomado un avión. Eso demuestra que nuestro producto está al alcance de todos.

También tenemos un producto muy atractivo para el viajero corporativo, con aviones nuevos, más espacio y la posibilidad de acumular y redimir millas.

Hoy tenemos 19 rutas en 10 destinos, siendo ya la tercera aerolínea del mercado colombiano.

Sobre novedades para fin de año

—¿Hay más novedades para el mercado colombiano?

—Sí. Invito a los viajeros a estar atentos al Smart Sale y al Smart Friday, donde “tiramos la casa por la ventana”. Además, estamos lanzando operación internacional directa al Caribe, algo nuevo para JetSMART, que hasta ahora solo operaba en Sudamérica.

Conectaremos Medellín y Cali con Punta Cana, y también se podrá conectar vía Bogotá. Tendremos seis frecuencias semanales entre las dos rutas. Cada día buscamos ofrecer más alternativas a precios justos, en aviones totalmente nuevos, y con la posibilidad de acumular y redimir millas con AVANTAGE.

Cerramos este año con 12 aviones Airbus A320, cada uno con capacidad para 186 pasajeros.

Sobre sostenibilidad

—La sostenibilidad es un tema clave. ¿Qué está haciendo JetSMART en ese frente?

—Somos una aerolínea comprometida con la sostenibilidad. Nuestros aviones Airbus A320neo generan menos emisiones de CO₂. En Colombia apoyamos a la Fundación Natura, dedicada a la conservación de fauna. Además, compensamos nuestra huella de carbono. Nuestra flota luce en la cola animales de la fauna silvestre suramericana, un símbolo de nuestro compromiso ambiental.

Sobre liderazgo femenino

—Carolina, usted lidera una operación nacional importante. ¿Cuál ha sido su secreto para llegar a estos cargos y qué consejo les da a otras mujeres?

—El secreto es amar lo que uno hace. Cuando se trabaja con pasión y disciplina, los resultados llegan. También es fundamental el trabajo en equipo y tener líderes que orienten hacia los objetivos. Llevo 25 años en la industria aérea y siempre he creído que uno hace grande a una compañía con su dedicación. La constancia, el trabajo colaborativo y la pasión hacen posible que generemos más oportunidades de empleo, inversión y desarrollo para el país.