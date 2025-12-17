Experiencias gastronómicas y celebraciones imperdibles para vivir Navidad y Fin de Año

La temporada más esperada del año llega con una propuesta renovada que combina tradición, innovación culinaria y experiencias memorables. Pensando en las familias que se preparan para compartir, brindar y celebrar la Navidad y el Año Nuevo, los hoteles Hilton Bogotá, Hilton Bogotá Corferias y Hilton Cartagena anunciaron su programación especial para diciembre, diseñada para convertir cada encuentro en un recuerdo inolvidable.

También puede leer: Del descanso a la reconexión: el wellness se consolida como la nueva forma de viajar en Colombia

Hilton Bogotá, celebraciones cálidas, contemporáneas y llenas de sabor

Ubicado en el corazón de la capital, Hilton Bogotá se consolida como uno de los principales puntos de encuentro para celebrar las fiestas de fin de año dentro de la ciudad, con propuestas gastronómicas y musicales pensadas para distintos estilos y preferencias.

Para recibir el Año Nuevo, el restaurante La Ventana ofrecerá una cena de fin de año que fusiona sabores internacionales y preparaciones clásicas, con estaciones de ceviches, sushi, cortes a la parrilla, guarniciones gourmet y una mesa dulce festiva. Esta experiencia tendrá un valor de $485.000 por persona, ideal para quienes buscan una celebración sofisticada y acogedora.

Quienes prefieran un ambiente al aire libre podrán vivir “San Silvestre en las alturas” en el Rooftop Sky Lounge, donde se ofrecerá un buffet de asados con estaciones en vivo, acompañado por la vista privilegiada de los fuegos artificiales que iluminan la ciudad. Esta opción tendrá un costo de $450.000. Para una experiencia aún más elegante, el Platinum Ballroom será el escenario de una cena de gala con orquesta y DJ en vivo, pensada para recibir el nuevo año con glamour, por un valor de $695.000.

Hilton Bogotá Corferias, experiencias inmersivas llenas de elegancia y tradición

Con una propuesta inspirada en el espíritu navideño y el glamour de los años veinte, Hilton Bogotá Corferias presenta dos grandes celebraciones que combinan gastronomía, ambientación temática y entretenimiento.

La primera es “Navidad en momentos”, un encuentro cálido y familiar que se llevará a cabo en el restaurante OKA, con cóctel de bienvenida, siete estaciones gastronómicas internacionales, decoración navideña, música en vivo, brindis con vino espumoso y sorteos especiales. La experiencia iniciará a las 7:00 p.m., con una tarifa de $550.000 por adulto y $255.000 para niños de 5 a 12 años.

Para despedir el año, el hotel celebrará la Fiesta de Fin de Año “The New 20’s”, que transformará el Gran Salón Bosque en un espacio lleno de glamour, inspirado en la estética de los años veinte. La noche incluirá cena buffet premium, barra libre de cócteles, vinos y licores, orquesta y DJ en vivo, photobooth 360°, cotillón, caldo de madrugada y sorteos de estadías en hoteles Hilton de Latinoamérica. El valor será de $890.000 para adultos y $280.000 para niños, con un descuento del 15 % para reservas realizadas antes del 30 de noviembre.

Hilton Cartagena, una despedida del año frente al mar

Para quienes desean vivir las fiestas rodeados de brisa marina, arena y mar, Hilton Cartagena presenta dos celebraciones temáticas al aire libre, pensadas para disfrutar en familia y crear recuerdos únicos frente al mar Caribe.

La primera es “Navidad bajo las estrellas”, una experiencia que se desarrollará en los jardines del hotel, con buffet navideño internacional, bebidas a la carta, música en vivo con DJ, presentación de coro navideño y una zona especial para niños. El valor de esta celebración será de $420.000 para adultos y $205.000 para niños.

Para despedir el año, el hotel ofrecerá una celebración al estilo mediterráneo, bajo el concepto de “Brisas costeras”, que incluirá buffet internacional, orquesta y DJ en vivo, pista de baile bajo las estrellas, cotillón, las tradicionales uvas para el conteo regresivo y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el mar. Esta experiencia tendrá un valor de $940.000 por adulto y $430.000 para niños.

Con estas propuestas, los hoteles Hilton en Colombia reafirman su compromiso de ofrecer celebraciones de alto nivel, donde la gastronomía, la música y la experiencia se unen para recibir el nuevo año de una forma especial.