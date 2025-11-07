Del descanso a la reconexión: el wellness se consolida como la nueva forma de viajar en Colombia

En los últimos años, el turismo wellness se ha consolidado como una de las tendencias más fuertes dentro de la industria de los viajes. Según datos del Global Wellness Institute, este tipo de turismo ha crecido 1,2 veces más rápido que el turismo tradicional, impulsado por el creciente interés de las personas en cuidar su salud mental, practicar la meditación, reconectarse con la naturaleza y fortalecer su bienestar físico. Hoy, los viajeros no solo buscan conocer nuevos destinos, sino vivir experiencias que les permitan descansar, renovarse y recuperar el equilibrio entre cuerpo y mente.

En el ámbito hotelero, esta tendencia se refleja en la creación de programas integrales que combinan spa, tratamientos corporales, clases de yoga y meditación, alimentación saludable y espacios diseñados para promover atmósferas de calma. Bajo esta visión, Hilton Cartagena ha enfocado parte de su estrategia en integrar el bienestar dentro de sus instalaciones y servicios, ofreciendo acceso directo a la playa y ambientes pensados para personalizar la experiencia de cada huésped.

Entre sauna, playa y pádel: Hilton Cartagena apuesta por el turismo que sana y renueva

“Los espacios en nuestro hotel representan un paso más en nuestro propósito de posicionar a Hilton Cartagena y a la ciudad como un destino ideal para actividades al aire libre, el deporte y el bienestar. Buscamos conectar con el huésped en cada experiencia y crear un punto de encuentro para locales y visitantes”, señaló Ricardo Kawa, gerente del hotel.

Durante este año, el hotel ha fortalecido su oferta con la apertura del primer club de pádel en un hotel de Cartagena, en alianza con MatchPoint Padel, así como una sala de lactancia materna, iniciativas alineadas con políticas de turismo sostenible y bienestar familiar.

Dentro de sus espacios especializados se encuentra Privilegio Wellness, una zona diseñada para la relajación profunda, que incluye sauna seco, baño turco a vapor, jacuzzi y tinas de hidromasaje. La propuesta se completa con un gimnasio equipado, cancha de tenis, piscinas para adultos y niños, senderos y zonas verdes ideales para caminatas y actividades al aire libre en un entorno natural.

El auge del turismo wellness responde a las nuevas necesidades del viajero moderno, quien busca experiencias que aporten equilibrio, serenidad y conexión auténtica consigo mismo. En ese sentido, lugares como Hilton Cartagena no solo ofrecen alojamiento, sino una invitación a reconectar con el espíritu y vivir una estadía donde la salud y el bienestar son el centro de la experiencia.