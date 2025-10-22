Nuevo gerente de emblemático Hotel Hilton en Cartagena le apuesta a la renovación turística: “somos formadores de talentos”, Ricardo Kawa

El Hotel Hilton de Cartagena le dio la bienvenida a su nuevo gerente general, el brasileño Ricardo Kawa. Con una trayectoria de casi cuatro décadas en hotelería internacional, el ejecutivo asume el liderazgo del hotel con una visión centrada en la innovación, el talento humano y el fortalecimiento de Cartagena como un destino de eventos.

“Mi propósito es consolidar el liderazgo de Hilton Cartagena en la ciudad, con entusiasmo y compromiso por el destino. Quiero aportar una visión fresca que conecte la sólida trayectoria del hotel con las nuevas expectativas del viajero moderno, integrando innovación sin perder la cercanía humana”, afirmó Ricardo Kawa, gerente general de Hilton Cartagena.

Originario de Río de Janeiro, Kawa inició su carrera como botones y ha desarrollado una sólida experiencia en diversas áreas operativas del sector hotelero. Gracias a su formación y experiencia, ha estado al frente de hoteles emblemáticos como Hilton Copacabana, y Embassy Suites Santo Domingo. Con su llegada a Hilton Cartagena, incorpora un nuevo destino estratégico a su hoja de vida profesional.

Antes de asumir su nuevo cargo en Cartagena, Kawa lideró con éxito al equipo de Hilton Lima Miraflores, donde, bajo su gestión el hotel fue reconocido durante tres años consecutivos con el prestigioso Connie Award, el máximo galardón que Hilton otorga a nivel global por excelencia en servicio. Se destaca que, durante su gestión en Perú, Kawa colaboró en posicionar la marca como uno de los mejores lugares para trabajar, obteniendo por tres años consecutivos el reconocimiento de Great Place to Work en Perú.

Ahora su propósito es continuar fomentando esa misma cultura en Hilton Cartagena, el cual destaca por un excelente entorno laboral, alineado con el compromiso del hotel por la excelencia operativa y un liderazgo cercano, centrado en formar equipos sólidos, motivados y profundamente comprometidos.

Kawa es profesional en Hotelería por la Universidad Estácio y cuenta con formación ejecutiva en Cornell University, especializada en revenue management y control de costos Además de la ampla experiencia en el sector hotelero, formó parte de los equipos operativos durante eventos de gran escala como la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos Río 2016, aportando su experticia logística y de hospitalidad en contextos de alta demanda.

La llegada de Ricardo Kawa marca el inicio de una nueva etapa para el hotel, en la que se fortalecerá su posicionamiento en los segmentos MICE, vacacional y corporativo, después de la remodelación de los salones de eventos.

PUBLIMETRO habló en entrevista con Ricardo Kawa, nuevo gerente del hotel Hilton en Cartagena

Periodista: Quería comenzar preguntándole cómo ha sido este cambio en su vida con su llegada a Colombia. ¿Cómo ha encontrado Cartagena y el hotel Hilton, que es uno de los más emblemáticos del país?

Ricardo Kawa: Estoy muy feliz de estar aquí. El Hilton Cartagena es un hotel muy importante, no solo para la cadena en Colombia, sino también en toda la región de Latinoamérica. Ya había conocido el hotel y a Cartagena en visitas cortas, de una o dos noches, pero nunca había vivido ni trabajado aquí. Ahora que estoy instalado, me siento muy contento: la gente es muy amable, hospitalaria. Colombia tiene alma caribeña, y eso me encanta; siento que es lo mejor de los dos mundos.

Periodista: ¿Nos puede contar un poco de su recorrido en la hotelería y en la cadena Hilton?

Ricardo Kawa: Claro. Yo soy de Río de Janeiro y empecé mi carrera allí. Trabajé durante diez años como gerente general en el Windsor Atlántica, un hotel que luego fue adquirido por Hilton y pasó a llamarse Hilton Copacabana. Con ese cambio entré oficialmente a la compañía hace diez años. Después estuve en Santo Domingo, República Dominicana, durante cinco años; luego en Lima, Perú, por tres años. Cada ciudad tiene sus particularidades: Santo Domingo, con su conectividad aérea y ambiente caribeño; Lima, con su enorme protagonismo en la gastronomía mundial. Y ahora llego a Cartagena, preparado para asumir este nuevo reto.

Periodista: Cartagena es una ciudad que muchos comparan con Río de Janeiro por su cultura, historia y colorido. ¿Qué aprecia usted de esta ciudad?

Ricardo Kawa: Cartagena tiene mucho para ofrecer. Combina historia, cultura, música y también negocios. Es un destino perfecto tanto para turismo como para congresos y convenciones. La ciudad cuenta con buena conectividad aérea, espacios para eventos y una excelente hotelería; Hilton Cartagena es muestra de ello. Además, la playa, el sol y ese ambiente caribeño hacen que la experiencia sea muy completa.

Periodista: ¿Y qué significa Hilton Cartagena en la historia hotelera de la ciudad?

Ricardo Kawa: Este hotel es emblemático. Está cumpliendo 45 años y su trayectoria coincide con el desarrollo de Cartagena. Cuando Hilton llegó, gran parte de esta zona eran terrenos vacíos; hoy vemos torres residenciales y muchos hoteles nuevos, pero en ese momento no era así. Hilton ayudó a atraer negocios, eventos y conferencias a la ciudad. Además, el hotel se ha convertido en un lugar lleno de recuerdos para generaciones de cartageneros: bodas, quinceañeras, celebraciones de cumpleaños, congresos y hasta los recordados certámenes de reinas. Esa conexión emocional con la comunidad es algo que lo hace muy especial.

Periodista: Además del hospedaje y los salones para eventos ejecutivos, ¿qué otros servicios quiere destacar para que la gente se entere de que el hotel está más abierto que nunca?

Ricardo Kawa: Te voy a contar algo muy reciente. Apenas llegué, inauguramos las canchas de pádel. Hoy tenemos tres canchas de este deporte, que está muy de moda, además de la cancha de tenis tradicional y dos de pickleball, otro deporte con raqueta que gana cada vez más seguidores. Esto refleja lo que es el Hilton Cartagena: un hotel que nunca se detiene, que siempre está innovando. No es un hotel que se quedó en el pasado; al contrario, se mantiene vivo en la memoria de la gente porque está en constante renovación.

Además, contamos con un Kids Club totalmente remodelado con juegos electrónicos, un gimnasio muy actualizado, un spa, piscinas y, por supuesto, nuestra playa frente al mar Caribe.

Periodista: Algo que llama la atención en el Hilton Cartagena es el cuidado de los detalles: desde el jabón en la habitación hasta el olor de las sábanas. ¿Cómo han mantenido esa atención al detalle durante tanto tiempo?

Ricardo Kawa: Esa es una de nuestras mayores fortalezas. Personalmente me impresiona la hospitalidad y amabilidad de nuestro equipo. Tenemos algo muy especial: muchos de nuestros colaboradores han hecho toda su carrera aquí. Hay empleados con 30 o 35 años de servicio, y lo más importante es que conservan la misma pasión y dedicación del primer día. Eso marca la diferencia.

Por ejemplo, me pasó en el desayuno: yo prefiero leche de almendras fría con café caliente y el equipo ya lo sabía. Son esos pequeños gestos los que enamoran al huésped y lo hacen sentir especial. Aquí en el Hilton Cartagena escuchamos constantemente que lo que más valoran los huéspedes, más allá de la infraestructura y la ubicación, es la calidad del servicio. Nuestros colaboradores reciben formación constante. Hilton, de hecho, siempre figura entre las mejores empresas para trabajar a nivel internacional, y eso se debe a que primero cuidamos a nuestro equipo. Si el empleado se siente valorado, inevitablemente transmitirá eso al huésped.

Periodista: Ya para terminar, quisiera resaltar algo que me llamó la atención: la inclusión de jóvenes profesionales que inician aquí sus carreras.

Ricardo Kawa: Sí, es un aspecto que nos enorgullece. El Hilton Cartagena siempre ha sido un formador de talentos. Por ejemplo, la gerente general del Hilton Garden Inn en Barranquilla empezó aquí; lo mismo sucedió con el gerente del Hilton Santa Marta. Incluso tenemos profesionales en el equipo corporativo de Hilton en Estados Unidos que comenzaron su carrera en Cartagena.

Aquí conviven tres generaciones: colaboradores que llevan 30 años, jóvenes de 30 años de edad que apenas comienzan, y una generación intermedia. Esa mezcla le da al hotel una energía especial. Además, tenemos una costumbre muy bonita: cuando recibimos a los huéspedes, los saludamos diciendo: “Bienvenido a su casa”. Eso crea un vínculo inmediato. Los huéspedes frecuentes se sienten parte de la familia, y nuestro equipo incluso recuerda fechas especiales como los cumpleaños para celebrarlos con ellos.