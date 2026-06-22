Westcol se fue con toda en contra de las personas que salieron a manifestarse tras las elecciones: “qué estupidez”

La jornada electoral que definió a Abelardo de la Espriella como el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 sigue generando intensas reacciones en el entorno digital. Uno de los creadores de contenido más activos durante la contienda, el polémico ‘streamer’ Westcol, encendió nuevamente las redes sociales al lanzar duras críticas contra los ciudadanos que salieron a manifestarse y protagonizaron disturbios en varias ciudades del país una vez se conocieron los resultados de la segunda vuelta.

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Westcol, quien durante la campaña cobró un protagonismo político inusual al entrevistar en sus plataformas a De la Espriella y a otros aspirantes a la Casa Nariño, utilizó una de sus transmisiones en vivo para reaccionar al desenlace de los comicios y a las alteraciones del orden público. Con su característico estilo directo y sin filtros, el influenciador no ocultó su indignación frente a los desmanes: “Qué estupidez salir a volver mierda una ciudad, ¿qué se gana con eso? Dañando lo que supuestamente quieren proteger”, sentenció en su cuenta de X (Antes Twitter).

La postura del antioqueño no tardó en levantar ampolla. Cabe recordar que, a lo largo de la carrera presidencial, Westcol mostró una abierta simpatía hacia la candidatura del abogado barranquillero, especialmente después de que el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, declinara participar en sus espacios de entrevista.

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Esta inclinación ideológica le costó una oleada de señalamientos por parte de sectores de la oposición, quienes lo acusaron de utilizar su masivo alcance para inclinar la balanza e incentivar la polarización.

El duro agarrón con los usuarios en redes

El debate escaló rápidamente en su X (antes Twitter), donde varios internautas le reclamaron directamente por su supuesta responsabilidad en el tenso clima social que vive la nación. “Estúpido, en parte es su culpa, se encargaron de dividir al país re duro”, le increpó un usuario, vinculando sus contenidos con el descontento de los manifestantes.

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Fiel a su estilo confrontacional, el creador de contenido no dudó en responder al ataque de manera tajante, desmarcase de los hechos de violencia y trasladando la culpa a los dinamizadores de la protesta destructiva. “¿Es mi culpa que la gente dañe y haga disturbios? Deje de ser imbécil, eso no es culpa de nadie; es culpa del que hace y vandaliza, aprovechándose de la situación”, replicó de forma contundente.