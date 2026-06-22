“No me sentía cómodo”: Maluma reveló por qué se alejó del llamado sueño americano

Durante años, entrar con fuerza al mercado estadounidense fue uno de los grandes sueños de muchos artistas latinos. En la industria parecía casi una regla no escrita: cantar más en inglés, modificar el sonido y ajustar la imagen para conectar con una audiencia más amplia. Maluma, sin embargo, decidió no seguir ese camino.

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El cantante colombiano, que lleva más de una década siendo una de las figuras más visibles de la música latina, contó recientemente que en distintos momentos de su carrera recibió recomendaciones para cambiar parte de su identidad artística con el objetivo de encajar mejor en Estados Unidos. Pero, según dijo, nunca se sintió cómodo con esa idea.

“Había personas que me decían que tenía que cantar más en inglés, cambiar ciertas cosas de mi estilo y de mi música para conectar con otro público. Era algo con lo que no me sentía cómodo”, explicó Maluma en declaraciones recogidas por EFE.

Lejos de ver esa decisión como un error, el artista la presenta hoy como una de las razones por las que pudo construir una carrera internacional sin romper con sus raíces. En la misma conversación, el cantante sostuvo que el llamado “sueño americano” ya no lo representa y que, en su caso, hoy se siente “más latino que nunca”.

¿Por qué Maluma rechazó cambiar su estilo para entrar al mercado de Estados Unidos?

La respuesta, según sus propias palabras, tuvo que ver con autenticidad. Maluma aseguró que no se sentía cómodo cantando más en inglés o transformando su propuesta solo para responder a una lógica de industria. Su decisión fue mantenerse fiel a la música y a la identidad con la que ya había conectado con millones de personas dentro y fuera de América Latina.

Ese discurso también encaja con la etapa artística que atraviesa actualmente. EFE reportó en mayo de 2026 que su álbum Loco x volver fue presentado como un trabajo más íntimo y conectado con Medellín, sus afectos y sus raíces colombianas. En esa línea, la apuesta del cantante parece estar menos enfocada en adaptarse a otro mercado y más en reforzar la identidad que lo convirtió en una figura global.

El “sueño americano” ya no es el centro de su carrera

La reflexión de Maluma también coincide con otras declaraciones recientes sobre su presente profesional. Infobae reportó en mayo de 2026 que el artista aseguró que ahora no está interesado en perseguir colaboraciones en Estados Unidos como una meta obligatoria y que, por el contrario, su visión actual está mucho más conectada con lo que llamó “el sueño colombiano”.

Más allá del mercado anglo, la postura del cantante reabre una conversación vieja dentro de la música latina: si para crecer internacionalmente todavía hace falta traducirse, suavizarse o mutar. En el caso de Maluma, la respuesta parece ir por otro lado. Para él, el éxito no estuvo en dejar atrás lo que era, sino en encontrar una forma auténtica de llevarlo más lejos.