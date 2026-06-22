Andrea Valdiri llegó hasta la casa del ‘hater’ que la insultó por su voto hacia De la Espriella: “Te busqué y te encontré”

La reconocida creadora de contenido e influencer barranquillera, Andrea Valdiri, volvió a convertirse en el centro de la conversación nacional tras tomar una decisión radical frente al matoneo y los fuertes comentarios en redes sociales. Valdiri localizó y enfrentó personalmente en su vivienda a un joven que la había atacado con comentarios ofensivos, dirigidos tanto a ella como a sus hijas, tras hacer pública su postura política.

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La controversia inició luego de que la empresaria compartiera una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía junto al hoy presidente electo, Abelardo de la Espriella. Con la publicación, Valdiri envió un mensaje invitando a la participación ciudadana: “Mi voto es una decisión personal y respeto la de cada quien. No le digo a nadie por quién votar. Solo los invito a participar, ejercer su derecho al voto y respetar las opiniones de los demás. La democracia se construye participando”, afirmó en su momento.

A pesar de su llamado al respeto, la publicación desató una ola de críticas, entre las que sobresalieron los insultos de un usuario de Instagram que traspasó los límites de la opinión para lanzar ataques personales contra la integridad de su familia.

Lejos de quedarse de brazos cruzados o limitar el asunto a un bloqueo digital, la barranquillera decidió rastrear la ubicación del internauta y presentarse en la puerta de su casa para exigirle explicaciones cara a cara y obligarlo a reflexionar sobre el impacto real de la violencia digital. Durante el sorpresivo encuentro, el joven, visiblemente confrontado por la situación, se retractó de sus afirmaciones, le ofreció disculpas públicas y aseguró que no volvería a incurrir en este tipo de comportamientos.

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No obstante, Valdiri fue enfática en que el arrepentimiento no frenará las acciones legales, confirmando que interpondrá una denuncia formal ante las autoridades competentes por las faltas de respeto recibidas. “A veces las personas olvidan que detrás de una pantalla hay seres humanos. El respeto siempre será el camino. Y al final, te busqué y te encontré”, sentenció la creadora de contenido tras el operativo personal.

Una advertencia sobre el matoneo en redes

La empresaria explicó a sus millones de seguidores que la drástica medida busca sentar un precedente sobre la responsabilidad en el entorno digital. Asimismo, dejó claro que su paciencia se agota cuando los ataques se desvían hacia su entorno familiar, haciendo una analogía con el discurso del nuevo mandatario: advirtió que cuando se trata de defender a sus hijas, ella también “se convierte en un tigre”.

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Con este hecho, la influenciadora abre un debate necesario en el país sobre los límites de la libertad de expresión en las plataformas digitales, concluyendo con una contundente advertencia para los ‘haters’: “Las redes sociales no son una licencia para ofender, amenazar o irrespetar. Detrás de cada pantalla hay personas reales, y toda acción tiene consecuencias”.