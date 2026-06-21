Marbelle no se va de Colombia: Así celebró la cantante el triunfo de Abelardo de la Espriella

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La victoria preliminar de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial no solo movió el tablero político del país, también encendió las redes sociales con celebraciones, críticas y reacciones de figuras públicas. Una de las que no tardó en pronunciarse fue Marbelle, quien ha sido una de las artistas más activas en sus opiniones políticas durante los últimos años.

Tras conocerse el resultado del preconteo, la cantante publicó en su cuenta de X una corta frase que rápidamente fue leída como celebración por el triunfo de De la Espriella: “Colombia tierra querida”.

La expresión, aunque breve, no pasó desapercibida entre sus seguidores, pues Marbelle ha sido una de las voces del entretenimiento que más ha cuestionado al gobierno de Gustavo Petro y a sectores de izquierda en Colombia. Por eso, su reacción terminó sumándose a la ola de mensajes de quienes celebraron el resultado electoral.

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Marbelle celebró resultado de De la Espriella

De acuerdo con el preconteo reportado por medios internacionales, Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta frente a Iván Cepeda por un margen estrecho. El País informó que, con el 99,8 % de las mesas informadas, De la Espriella obtuvo 49,65 % de los votos, equivalente a 12.937.333 sufragios, mientras Cepeda alcanzó 48,71 %, con 12.691.709 votos.

El resultado aún deberá consolidarse en el escrutinio oficial, punto que incluso fue mencionado por el presidente saliente Gustavo Petro, quien pidió esperar esa etapa del proceso. Sin embargo, el preconteo ya desató celebraciones entre los seguidores del candidato de derecha y reacciones de figuras públicas cercanas a su línea política.

Abelardo de la Espriella - Álvaro Uribe - Marbelle

Ahí apareció Marbelle, quien con su frase “Colombia tierra querida” dejó ver su emoción por el momento político que vive el país. Y aunque no escribió un mensaje largo ni mencionó directamente a De la Espriella en esa frase, el contexto poselectoral hizo que muchos usuarios interpretaran su publicación como un festejo por la victoria del candidato.

Una elección que dejó al país dividido

La segunda vuelta enfrentó dos proyectos políticos completamente distintos: Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico. The Guardian también reportó el triunfo preliminar de De la Espriella y destacó que la diferencia frente a Cepeda fue de poco más de 248.000 votos, con casi la totalidad de los sufragios contados.

El resultado marcó un giro político fuerte frente al gobierno saliente de Gustavo Petro, quien no podía aspirar a la reelección y respaldó a Cepeda. Además, la campaña estuvo marcada por polarización, ataques digitales y una disputa intensa en redes sociales, terreno en el que tanto seguidores como figuras públicas jugaron su propio partido.

Marbelle, fiel a su estilo, no necesitó mucho texto para meterse en la conversación. Con apenas tres palabras, la cantante puso a hablar a sus seguidores y detractores en X, una red donde sus opiniones políticas suelen generar bastante ruido.

Al final, la publicación de la artista se convirtió en una de las tantas reacciones que dejó la noche electoral. Porque en Colombia, después de que cierran las urnas, la pelea política no se acaba: muchas veces apenas cambia de escenario y se traslada directo a las redes sociales.