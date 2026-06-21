“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”: Milei felicitó a De la Espriella por su victoria en Colombia

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La victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia no solo generó reacciones dentro del país. Desde Argentina, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en el que felicitó al candidato de derecha y celebró el resultado como un avance de su sector político en América Latina.

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“El león y el tigre rugen en Latinoamérica...!!!”, escribió Milei en su cuenta de X, en referencia a la imagen que él y De la Espriella habían usado durante los últimos días de campaña, luego de una conversación telefónica en la que hablaron de una posible alianza política regional entre ambos liderazgos.

En su mensaje, el mandatario argentino felicitó directamente al presidente electo de Colombia. “Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia”, señaló.

Milei celebró el resultado como un triunfo regional

El presidente argentino también aseguró que la mayoría de los colombianos eligieron un proyecto político cercano a sus banderas ideológicas, especialmente en materia económica y de seguridad.

“Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, agregó Milei.

El mensaje se conoció después de que medios internacionales reportaran la victoria de Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda en una elección cerrada. De acuerdo con reportes de prensa, con más del 99 % de las mesas contadas, De la Espriella se impuso por un margen estrecho sobre el candidato de izquierda.

La publicación de Milei también tiene un antecedente reciente. Días antes de la segunda vuelta, el presidente argentino ya había expresado su respaldo público a De la Espriella y sostuvo una conversación telefónica con el entonces candidato, en la que ambos hablaron de libertad económica, seguridad y lucha contra el crimen organizado.

De hecho, en esa conversación apareció la idea del “león” y el “tigre”, una metáfora que Milei retomó tras la elección. En los días previos, De la Espriella había asegurado que “un león en Argentina y un tigre en Colombia” podían ayudar a construir una Latinoamérica más fuerte, en referencia a su cercanía política con el mandatario argentino.

“La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, cerró Milei en su publicación.

La reacción del presidente argentino se suma a los mensajes internacionales que empiezan a conocerse tras la segunda vuelta presidencial en Colombia, marcada por una alta polarización y un resultado ajustado que abre un nuevo escenario político para el país.