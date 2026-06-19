Resultados de la Lotería de Bogotá y Quindío: números ganadores del sorteo de este jueves 18 de junio

(Balotas creadas con Chat GPT y logos de las loterías tomados de redes sociales el 8 de enero del 2026)

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Cada jueves, miles de colombianos están pendientes de los resultados de las principales loterías del país, especialmente de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los sorteos más consultados por quienes prueban suerte con el premio mayor y los secos.

En esta nueva jornada, los apostadores esperan conocer si su número fue el ganador o si lograron quedarse con alguno de los premios secundarios que entregan ambas loterías.

Resultado de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó del jueves 18 de junio.

El número ganador del premio mayor fue:

Número ganador:

Serie:

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá también entrega varios premios secos que pueden ser consultados en los canales oficiales de la entidad.

Resultado de la Lotería del Quindío

Por su parte, la Lotería del Quindío también llevó a cabo su sorteo:

El número ganador del premio mayor fue:

Número ganador:

Serie:

Los jugadores también pueden revisar los premios secos del sorteo para confirmar si su billete o fracción resultó ganador.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío deben verificarse siempre en los canales oficiales de cada lotería o en los puntos de venta autorizados.

Es importante revisar con cuidado el número, la serie, la fecha del sorteo y el número de fracciones, ya que estos datos son clave para validar cualquier premio.

¿Qué hacer si ganó la lotería?

Si su número aparece entre los ganadores, lo primero es conservar el billete en buen estado y verificar la información directamente con la lotería correspondiente. También se recomienda no entregar el billete a terceros y revisar los requisitos oficiales para reclamar el premio.

En caso de premios mayores, las entidades suelen solicitar documentos de identificación, el billete original y otros requisitos establecidos por cada lotería.