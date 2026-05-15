A familia de Yeison Jiménez le llegó una buena ‘plata’ tras éxito con un lucrativo negocio

El fenómeno musical de Yeison Jiménez trasciende las fronteras de los escenarios y sigue consolidándose en el mundo empresarial tras su partida. Este viernes 15 de mayo, la familia del intérprete de “Aventurero” confirmó oficialmente que la primera entrega de la esperada “Colección Legado”, compuesta por gorras exclusivas diseñadas en honor al artista, se ha agotado en su totalidad.

El anuncio, que se produjo en horas de la tarde, ha causado revuelo entre los fanáticos del cantante caldense. Desde el lanzamiento inicial el pasado 8 de mayo, la demanda fue masiva, demostrando el profundo vínculo emocional que los seguidores mantienen con la memoria del artista. Sonia Restrepo, esposa de Jiménez, junto a su hija mayor Camila, han liderado este proyecto que busca no solo honrar la trayectoria de Yeison, sino también mantener vivo su espíritu emprendedor.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Mánager de La Banda del Aventurero le ‘cantó la tabla’ a corista de Yeison Jiménez tras polémica por reality

La “Colección Legado” no es un lanzamiento cualquiera. Cada pieza fue concebida como un homenaje a la historia de superación de Jiménez, quien antes de ser la máxima estrella de la música popular en Colombia, fue un joven trabajador en la central de abastos de Bogotá. Esta conexión con sus raíces es lo que ha impulsado a miles de personas a adquirir un recuerdo tangible de su ídolo.

Recientemente, Sonia Restrepo reveló en entrevistas que la empresa de gorras era una de las unidades de negocio más rentables para el cantante. Tras su partida física a inicios de este año, el destino de sus empresas generó gran expectativa. Sin embargo, su familia ha decidido tomar las riendas con determinación, transformando el dolor en un motor para continuar con la visión empresarial del “Rey del Género Popular”.

Ante la rapidez con la que se agotaron las existencias de la primera entrega, la familia de Yeison Jiménez envió un mensaje de gratitud a quienes no alcanzaron a comprar su prenda. Se ha confirmado que la preventa de la segunda edición de la “Colección Legado” iniciará oficialmente este sábado 16 de mayo.

La estrategia de lanzamiento ha sido cuidadosamente ejecutada a través de la “Tienda Yeison Jiménez”, el canal oficial donde se concentran los productos del artista. Según informaron fuentes cercanas a la familia, esta segunda edición contará con detalles adicionales que seguirán narrando la historia del cantante a través de diseños modernos y cargados de simbolismo.

No se lo puede perder 🟢 📲 >>> Excorista de Yeison Jiménez se retiró de ‘La Banda del Aventurero’ y les montó competencia

“Lo que se hace con el corazón trasciende”, es el lema que acompaña este proyecto. Para los seguidores, portar una de estas gorras es más que una cuestión de moda; es un acto de lealtad hacia un hombre que cambió las reglas del juego en la música popular. Con la preventa de mañana, se espera que el tráfico en la plataforma digital vuelva a alcanzar picos históricos, reafirmando que, aunque Yeison ya no esté presente, su legado es más fuerte que nunca.

Los interesados en asegurar su pieza de la segunda edición deberán estar atentos a las redes sociales oficiales del cantante desde las primeras horas del sábado, ya que se prevé que el stock sea nuevamente limitado debido a la alta exclusividad de la colección.

>>>> Esta nota tiene apoyos de IA curados por un periodista <<<